Food Security Scheme : पोस मशीन की नई व्यवस्था भी फेल, डीलरों ने निकाला नया जुगाड

Food Security Scheme : खाद्य विभाग ने राशन की दुकानों को किराए पर देने के गड़बड़झाले को रोकने के लिए पोस मशीन पर पासवर्ड की जगह अंगूठे से सत्यापन की नई व्यवस्था की थी, लेकिन डीलरों ने रसद अधिकारियों से मिलीभगत कर इसमें भी एक नया जुगाड निकाल लिया।

जयपुर

image

Sanjay Kumar Srivastava

Nov 15, 2025

Food Security Scheme Jaipur POS machine new system also failed dealers found a new solution

जयपुर के जवाहर नगर में राशन की दुकान। फोटो पत्रिका

Food Security Scheme : खाद्य विभाग ने राशन की दुकानों को किराए पर देने के गड़बड़झाले को रोकने के लिए पोस मशीन पर पासवर्ड की जगह अंगूठे से सत्यापन की नई व्यवस्था की थी, लेकिन डीलरों ने रसद अधिकारियों से मिलीभगत कर इसमें भी गली निकाल ली। उन्होंने दुकान को किराए पर चला रहे किराएदार का ही विभाग में आधार कार्ड दे दिया। आधार कार्ड डीलर का नहीं होने से सत्यापन नहीं हुआ तो डीलर ने तीन बार अंगूठा लगाकर ओटीपी के जरिए पोस मशीन शुरू करवा दी। ऐसे में विभाग की गड़बड़ी रोकने की मंशा पर पानी फिरता नजर आ रहा है।

सत्यापन नहीं हुआ तो जमा कराया खुद का आधार

जिला रसद अधिकारी जयपुर शहर व ग्रामीण में भी गड़बड़ी मिली। यहां रसद अधिकारियों को दिए गए किराएदार के आधार कार्ड पर सत्यापन नहीं हुआ तो पोस मशीन चालू नहीं हो सकी और दुकानों पर लाभार्थियों की कतार लगने लग गईं। ऐसे में विभागीय कार्रवाई के डर से कुछ डीलर चुपचाप जिला रसद अधिकारी कार्यालय पहुंचे और किराएदार की जगह स्वयं का आधार कार्ड जमा करवा दिया।

फीडबैक लिया तो हुआ खुलासा

खाद्य विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों ने बताया कि नई व्यवस्था को लेकर फीडबैक लिया तो मिलीभगत से गड़बड़ी सामने आने लगी। सत्यापन के लिए डीलर जिला रसद अधिकारी कार्यालय में किराएदारों के आधार कार्ड दे गए, लेकिन किराएदार ने मशीन का संचालन करना चाहा तो सत्यापन नहीं हुआ।

अभी ट्रायल के तौर पर चल रही है नई व्यवस्था

विभाग के उच्च अधिकारी गेहूं वितरण में पूरी पारदर्शिता लाना चाह रहे हैं। नई व्यवस्था अभी ट्रायल के तौर पर चल रही है। फील्ड से कई तरह के फीडबैक आ रहे हैं।
प्रियव्रत चारण, जिला रसद अधिकारी जयपुर शहर

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / Food Security Scheme : पोस मशीन की नई व्यवस्था भी फेल, डीलरों ने निकाला नया जुगाड

