Food Security Scheme : पोस मशीन की नई व्यवस्था भी फेल, डीलरों ने निकाला नया जुगाड

Food Security Scheme : खाद्य विभाग ने राशन की दुकानों को किराए पर देने के गड़बड़झाले को रोकने के लिए पोस मशीन पर पासवर्ड की जगह अंगूठे से सत्यापन की नई व्यवस्था की थी, लेकिन डीलरों ने रसद अधिकारियों से मिलीभगत कर इसमें भी गली निकाल ली। उन्होंने दुकान को किराए पर चला रहे किराएदार का ही विभाग में आधार कार्ड दे दिया। आधार कार्ड डीलर का नहीं होने से सत्यापन नहीं हुआ तो डीलर ने तीन बार अंगूठा लगाकर ओटीपी के जरिए पोस मशीन शुरू करवा दी। ऐसे में विभाग की गड़बड़ी रोकने की मंशा पर पानी फिरता नजर आ रहा है।