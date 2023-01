राजस्थान में किसानों को न हो कष्ट, इसलिए उद्योगों की तीन घंटे कटेगी बिजली

Electricity Crisis: राजस्थान सरकार ने किसानों को बिजली की पर्याप्त आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए उद्योगों की सप्ताह में तीन दिन तीन घंटे तक बिजली कटौती करने का अस्थाई कदम उठाया है। बिजली कटौती सोमवार से लागू हो जाएगी।

Rajasthan Industries will face up to 3 hours of power cuts form 9 january