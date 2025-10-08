जयपुर में फॉरेंसिक ट्रेनिंग, अब तारीख पर तारीख नहीं, जल्द मिलेगा न्याय, जज-आइपीएस भी लेंगे ट्रेनिंग

गांधीनगर/जयपुर. गुलाबी नगर अब न्याय और जांच की आधुनिक तकनीक का केंद्र बनने जा रहा है। फॉरेंसिक साइंसेज यूनिवर्सिटी (एनएफएसयू), गांधीनगर की शाखा की शुरुआत से न केवल छात्रों को फॉरेंसिक शिक्षा के नए अवसर मिलेंगे, बल्कि अदालतों में लंबित मामलों को सुलझाने की गति भी बढ़ेगी। दिवाली के आस-पास इसका उद्घाटन प्रस्तावित है। प्रतापनगर के कोचिंग हब के टावर संख्या आठ में अभी अस्थायी रूप से इसका संचालन शुरू किया गया है और कक्षाएं भी चल रही हैं। यहां डिप्लोमा से लेकर डिग्री तक के कोर्स करवाए जाएंगे। गांधीनगर स्थित नेशनल फॉरेंसिक साइंसेज यूनिवर्सिटी के कैंपस डायरेक्टर एस.ओ. जुनारे के अनुसार, यहां कोर्स संचालित होने के साथ-साथ न्यायाधीशों, पुलिस अधिकारियों और जांच अधिकारियों को भी प्रशिक्षण दिया जाएगा।