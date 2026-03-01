ACB Action: राजस्थान में एसीबी का बड़ा एक्शन, श्रीगंगानगर में वन अधिकारी और भरतपुर में एएसआई रिश्वत लेते गिरफ्तार

एसीबी महानिदेशक गोविन्द गुप्ता के अनुसार, आरोपी अधिकारी की ओर से एक लाख रुपए की रिश्वत मांगी जा रही थी। शिकायत के सत्यापन के बाद एसीबी ने कार्रवाई की योजना बनाई। सोमवार को एडिशनल एसपी पवन कुमार मीणा के नेतृत्व में पुलिस निरीक्षक राजेन्द्र कुमार व टीम ने ट्रेप कार्रवाई कर आरोपी को 40 हजार रुपए लेते हुए पकड़ लिया। आरोपी मूल रूप से सीकर का निवासी है। उसके निवास पर भी एसीबी की टीम ने दबिश देकर नकदी, सोना-चांदी और अन्य संपत्तियों की जांच शुरू कर दी है।