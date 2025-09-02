Rajasthan: पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने छोड़ा दिल्ली का बंगला, जानें अब किस घर में रहेंगे?

जानकारी के अनुसार, धनखड़ तब तक अभय चौटाला के छतरपुर स्थित फार्महाउस में रहेंगे, जब तक उन्हें पूर्व उपराष्ट्रपति के तौर पर टाइप-8 सरकारी बंगला आवंटित नहीं हो जाता। सूत्रों ने बताया कि धनखड़ अपने परिवार के साथ समय बिता रहे हैं, टेबल टेनिस खेल रहे हैं और योग का अभ्यास कर रहे हैं। उनके सामान का कुछ हिस्सा पहले ही छतरपुर फार्महाउस में शिफ्ट हो चुका है, जबकि बाकी सामान उपराष्ट्रपति आवास के एक फ्लैट में रखा गया है।