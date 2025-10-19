एशियन यूथ गेम्स में दम दिखाएंगे राजस्थान के चार खिलाड़ी, 21 को जाएंगे बहरीन

फोटो पत्रिका
जयपुर। ओलम्पिक काउंसिल ऑफ एशिया की ओर से 22 अक्टूबर से बहरीन में एशियन यूथ गेम्स का आयोजन हो रहा है। इसमें मुएथाई गेम के लिए देश से 9 खिलाड़ियों का चयन हुआ है और इसमें भी चार राजस्थान के बच्चे हैं। अन्तरराष्ट्रीय खिलाड़ियों में जयपुर से विधि शर्मा, मोहिनी सामरिया, मुदित गुप्ता और जालौर से हर्षिता है। इनके अलावा हरियाणा से सूरज, छत्तीसगढ़ से युवराज सिंह, केरल से निशाथ अंजुम, असम से पेरिस और मेघालय से अल्फोंसा जिनिआ भी देश का प्रतिनिधित्व करेंगे।
भारत सरकार की ओर से सभी खिलाड़ियों के लिए किट तैयार कराकर जयपुर भेजा गया। किट वितरण समारोह रविवार को जयपुर के जवाहर नगर स्थित श्रीराम मार्शल आर्ट एकेडमी में आयोजित किया गया। किट में ब्लेजर, कोट, पेंट, शर्ट, टाई, फॉर्मल ड्रेस, इंडियन ओलिंपिक एसोसिएशन बेच, बैग सहित खेल से जुड़े अन्य समान दिया गया। समारोह में जयपुर ओलंपिक एसोसिएशन के अध्यक्ष गिर्राज खंडेलवाल, भारतीय वन सेवा के अधिकारी के.सी. मीणा, ओसवाल सोप ग्रुप के निदेशक हेमंक जैन और सेंट एडमंड्स स्कूल के निदेशक कपिल सिंह ने खिलाड़ियों को किट सौंपा।
एटीएस-एसओजी के एडीजी वी.के. सिंह और आरपीएससी अध्यक्ष हेमंत प्रियदर्शी ने भी खिलाड़ियों से मुलाकात की। यूनाइटेड मुएथाई एसोसिएशन ऑफ इंडिया के महासचिव श्रीराम चौधरी के नेतृत्व में सभी खिलाड़ी शनिवार को राजस्थान के ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर से उनके सरकारी आवास पर मिले और मेडल जीतने की कामना करते हुए अग्रिम शुभकामनाएं दी।
चयनित भारतीय मुएथाई दल श्रीराम चौधरी के नेतृत्व में बहरीन के लिए 21 अक्टूबर को रवाना होगा। 11 सदस्यीय भारतीय मूएथाई दल में 9 खिलाड़ी, एक कोच, एक महिला मैनेजर शामिल है। खिलाड़ियों में 6 बालिका और 3 बालक हैं। ओलंपिक में भाग लेने भारत सरकार ने भारतीय ओलंपिक संघ के माध्यम से खिलाड़ियों की योग्यता के आधार पर चयन किया।
