एशियन यूथ गेम्स में दम दिखाएंगे राजस्थान के चार खिलाड़ी, 21 को जाएंगे बहरीन

भारत सरकार की ओर से सभी खिलाड़ियों के लिए किट तैयार कराकर जयपुर भेजा गया। किट वितरण समारोह रविवार को जयपुर के जवाहर नगर स्थित श्रीराम मार्शल आर्ट एकेडमी में आयोजित किया गया। किट में ब्लेजर, कोट, पेंट, शर्ट, टाई, फॉर्मल ड्रेस, इंडियन ओलिंपिक एसोसिएशन बेच, बैग सहित खेल से जुड़े अन्य समान दिया गया। समारोह में जयपुर ओलंपिक एसोसिएशन के अध्यक्ष गिर्राज खंडेलवाल, भारतीय वन सेवा के अधिकारी के.सी. मीणा, ओसवाल सोप ग्रुप के निदेशक हेमंक जैन और सेंट एडमंड्स स्कूल के निदेशक कपिल सिंह ने खिलाड़ियों को किट सौंपा।