DUDU: महिला सरपंच के देवर-जेठ से लेकर काका-ससुर के नाम पर निकले 20 से ज्यादा पट्टे, सरकारी जमीनों के बड़े फर्जीवाड़े पर नहीं लिया कोई एक्शन

Sarpanch Land Scam Case Update: जयपुर के दूदू में फर्जी पट्टों के घोटाले की जांच रिपोर्ट सामने आने के बावजूद कार्रवाई नहीं की गई। जांच में घोटाला साबित हो चुका है, जिम्मेदारों के नाम भी दर्ज है, लेकिन न तो पट्टे रद्द किए गए और न ही जिम्मेदारों पर एक्शन हुआ। डेढ़ महीने पहले जांच कमेटी ने रिपोर्ट कलक्टर को सौप दी थी। अब तक न कलक्टर ने कदम उठाया और न ही स्वायत्त शासन विभाग ने।