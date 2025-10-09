Patrika LogoSwitch to English

Jaipur SMS Fire

जयपुर

DUDU: महिला सरपंच के देवर-जेठ से लेकर काका-ससुर के नाम पर निकले 20 से ज्यादा पट्टे, सरकारी जमीनों के बड़े फर्जीवाड़े पर नहीं लिया कोई एक्शन

Jaipur News: जयपुर कलक्टर के निर्देश पर अतिरिक्त कलक्टर की अध्यक्षता में उप निदेशक क्षेत्रीय स्वायत्त शासन विभाग व अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद जयपुर को शामिल कर तीन सदस्यीय कमेटी ने जांच की।

जयपुर

image

Akshita Deora

Oct 09, 2025

सरकारी जमीन पर दिए पट्टे (फोटो- पत्रिका)

Sarpanch Land Scam Case Update: जयपुर के दूदू में फर्जी पट्टों के घोटाले की जांच रिपोर्ट सामने आने के बावजूद कार्रवाई नहीं की गई। जांच में घोटाला साबित हो चुका है, जिम्मेदारों के नाम भी दर्ज है, लेकिन न तो पट्टे रद्द किए गए और न ही जिम्मेदारों पर एक्शन हुआ। डेढ़ महीने पहले जांच कमेटी ने रिपोर्ट कलक्टर को सौप दी थी। अब तक न कलक्टर ने कदम उठाया और न ही स्वायत्त शासन विभाग ने।

मार्च से मई 2023 के बीच दूदू पंचायत से नगर परिषद बनने की प्रक्रिया चल रही थी। तत्कालीन सरपंच कमलेश चौधरी (नगर पालिका की सभापति रहीं) और पंचायतकर्मियों ने सरकारी जमीनों पर फर्जी पट्टे जारी कर दिए। ये पट्टे तत्कालीन सरपंच परिजन और रिश्तेदारों के नाम निकले। मौके पर बावरी जाति के लोगों के अलावा कोई पुराना मकान नहीं था और न ही बसावट। सिर्फ खाली जमीन और जमीन के चारों ओर बाउंड्रीवाल थी।

कमेटी की रिपोर्ट विधिक टिप्पणी के पश्चात राज्य स्तर पर भेज दी है। जैसे भी निर्देश प्राप्त होंगे, पालना की जाएगी।
विनीता सिंह, एडीएम प्रथम

जांच में खुलासा


जयपुर कलक्टर के निर्देश पर अतिरिक्त कलक्टर की अध्यक्षता में उप निदेशक क्षेत्रीय स्वायत्त शासन विभाग व अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद जयपुर को शामिल कर तीन सदस्यीय कमेटी ने जांच की। जांच में फर्जी पट्टों का स्कैम होना सामने आया।

सरपंच परिवार, जिनके नाम पट्टे

नामरिश्ताजारी पट्टे
हरजीराम – बाली देवीजेठ–जेठानी4 पट्टे
नानूराम – शांति देवीजेठ–जेठानी3 पट्टे
कालूराम, हनुमानदेवर7 पट्टे
रामफूलदेवरानी1 पट्टा
रमेश, सुरेश, मुकेशजेठ के पुत्र3 पट्टे
भंवरलाल, रुकमा देवी, जगदीशकाका-ससुर, सास व उनका पुत्र3 पट्टे

