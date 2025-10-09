Rajasthan: कांग्रेसी नेता ने ट्रेन के सामने कूदकर दी जान, सुसाइड नोट मिला; सामने आई खुदकुशी की वजह

अजमेर। कांग्रेस नेता और नगर निगम के पूर्व मनोनीत पार्षद मनवर खान कायमखानी ने बुधवार शाम सीआरपीएफ रेलवे ओवर ब्रिज के नीचे अजमेर-अमृतसर ट्रेन के सामने कूदकर जान दे दी। अलवर गेट थाना पुलिस को मृतक की जेब से सुसाइड नोट मिला। जिसमें अपने अस्वस्थ होने का हवाला देते हुए अपनी मर्जी से जान देने की बात लिखी है। अलवरगेट थाना पुलिस ने शव को मोर्चरी में रखवाया है। पुलिस मामले की पड़ताल में जुटी है।