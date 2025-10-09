Patrika LogoSwitch to English

अजमेर

Rajasthan: कांग्रेसी नेता ने ट्रेन के सामने कूदकर दी जान, सुसाइड नोट मिला; सामने आई खुदकुशी की वजह

Congress Leader Suicide Case: कांग्रेस नेता और नगर निगम के पूर्व मनोनीत पार्षद मनवर खान कायमखानी ने अजमेर-अमृतसर ट्रेन के सामने कूदकर जान दे दी।

2 min read

अजमेर

image

Anil Prajapat

Oct 09, 2025

railway-track

रेलवे ट्रैक। पत्रिका फाइल फोटो

अजमेर। कांग्रेस नेता और नगर निगम के पूर्व मनोनीत पार्षद मनवर खान कायमखानी ने बुधवार शाम सीआरपीएफ रेलवे ओवर ब्रिज के नीचे अजमेर-अमृतसर ट्रेन के सामने कूदकर जान दे दी। अलवर गेट थाना पुलिस को मृतक की जेब से सुसाइड नोट मिला। जिसमें अपने अस्वस्थ होने का हवाला देते हुए अपनी मर्जी से जान देने की बात लिखी है। अलवरगेट थाना पुलिस ने शव को मोर्चरी में रखवाया है। पुलिस मामले की पड़ताल में जुटी है।

शाम 6 बजे सीआरपीएफ रेलवे ओवर ब्रिज के पास अजमेर-अमृतसर ट्रेन के सामने अचानक एक प्रौढ़ व्यक्ति ने छलांग लगा दी। लोको पायलट ने अजमेर-स्टेशन मास्टर को सीआरपीएफ ब्रिज के पास एक युवक के ट्रेन की चपेट में नीचे की सूचना दी। अलवर गेट व जीआरपी थाने से पुलिस अधिकारी घटनास्थल पर पहुंचे। ट्रेन की चपेट में आने से शव क्षत-विक्षत हो गया।

पुलिस ने मृतक की शिनाख्त कोटड़ा निवासी कांग्रेस के नगर निगम के पूर्व मनोनीत पार्षद मनवर खान कायमखानी(57) पुत्र गफ्फार खान के रूप में की। अलवर गेट थाने के हैड कांस्टेबल भूपेन्द्रसिंह ने शिनाख्त के बाद शव को जवाहरलाल नेहरू अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया।

…मेरी मौत का मैं स्वयं जिम्मेदार

पुलिस को मृतक मनवर की जेब में सुसाइड नोट मिला। जिसमें लिखा गया था कि ‘मैं अस्वस्थता के कारण तंग आ चुका हूं। मेरी मौत का जिम्मेदार मैं स्वयं हूं। किसी भी व्यक्ति को परेशान ना किया जाए।’

रिश्तेदार ने की पहचान

पुलिस को मनवर खान के पास पहचान पत्र और पर्ची पर लिखा सुसाइड नोट मिला। पहचान-पत्र के अलावा गुलाबबाड़ी एकता नगर से आए रिश्तेदार ने शिनाख्त की। सूचना पर कांग्रेस के पूर्व विधायक डॉ. श्रीगोपाल बाहेती, परिजन समेत कई लोग जेएलएन अस्पताल की मोर्चरी पहुंचे। पुलिस ने शव को मोर्चरी में रखवाया है। पुलिस गुरूवार सुबह शव का पोस्टमार्टम करवाएगी।

घड़ी-मोबाइल फोन छोड़कर निकले

पड़ताल में सामने आया कि मनवर बुधवार सुबह अपने छोटे भाई के साथ घर से निकले। उनको छोटे भाई ने गांधी भवन के सामने छोड़ दिया। इधर, परिजन को कुछ देर बाद पता चला कि मनवर खान मोबाइल फोन और घड़ी छोड़ गए। उन्होंने मनवर की तलाश शुरू की लेकिन सुराग नहीं लग सका। शाम को एकता नगर निवासी रिश्तेदार ने हादसे की सूचना दी। जानकारी अनुसार मनवर 8-9 माह से बीमार चल रहे थे।

