Bikaner: कलक्ट्रेट में हंगामा करने वाले 150 लोगों पर केस दर्ज, प्रदेश कांग्रेस सचिव रामनिवास कुकणा सहित 11 गिरफ्तार

गौरतलब है कि हनुमानगढ़ के रहने वाले रामेश्वर लाल को बीकानेर के निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया था। जहां उपचार के दौरान 12 सितम्बर को रामेश्वर की मौत हो गई। इस पर परिजनों ने डॉक्टरों पर लापरवाही का आरोप लगाया। इसके बाद कांग्रेस नेताओं ने अस्पताल में विरोध—प्रदर्शन किया। मेडिकल बोर्ड की रिपोर्ट में डॉक्टरों को क्लीन चिट मिलने पर कांग्रेस नेता भड़क गए और मंगलवार को कलक्ट्रेट में उग्र प्रदर्शन किया। कांग्रेस नेताओं ने पथराव तक कर दिया था। ऐसे में पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा था। इस मामले में अब पुलिस ने हंगामा करने वालों पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया है।