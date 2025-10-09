Rajasthan Crime : 10 करोड़ की साइबर ठगी करने वाले 9 आरोपी गिरफ्तार, जयपुर की होटलों से वारदात को दे रहे थे अंजाम

गिरफ्तार साइबर ठग (फोटो-पत्रिका)
जयपुर। श्याम नगर व पत्रकार कॉलोनी थाना पुलिस ने 24 घंटों के दौरान दो होटलों में ठहरे साइबर ठग गैंग का पर्दाफाश करते हुए 9 लोगों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों से 56 एटीएम कार्ड, एक लैपटॉप, 32 मोबाइल मय सिम, 8 अन्य सिम कार्ड, 8 चेकबुक, 11 पासबुक, एक फर्जी कंपनी की सील व अन्य सामान जब्त किया है।
डीसीपी (साउथ) राजर्षि राज ने बताया कि गैंग के खिलाफ राजस्थान, झारखंड, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, मध्यप्रदेश, तमिलनाडु में साइबर पोर्टल पर 30 से अधिक ठगी की शिकायतें दर्ज हैं। ये एक वर्ष में 10 करोड़ रुपए की साइबर ठगी कर चुके हैं। आरोपी ऑनलाइन गेम्स, सट्टा व अन्य तरीकों से साइबर ठगी करते हैं। साथ ही ठगी के लिए किराए पर खाते लेते हैं।
डीसीपी ने बताया कि श्याम नगर थाना अंतर्गत क्लासिक फैब होटल के कमरा नंबर 104 में ठगों के ठहरकर वारदात करने की सूचना मिली थी। इस पर होटल में छापा मारा और वहां से आन्ध्रप्रदेश के नाडियापल्ली प्रोद्दातुर निवासी शेख मोलाली, राजपालम मंडल कुमरपल्ली निवासी रायपुरी कुमार ऐलिया, नगलाकट्टा स्ट्रीट जमाला माडूगू निवासी कुडडुमला पवन कुमार रेड्डी, दस्तगीरपेट प्रदुदुर वैयतसर निवासी एसएम घोष को गिरफ्तार किया गया है।
इसके अलावा भीलवाड़ा हाल वैशाली नगर स्थित हस्तिनापुर कॉलोनी निवासी करण सिंह, मानसरोवर के गोल्यावास निवासी अमन कुमार बैरवा, झुंझुनूं के उदयपुरवाटी स्थित केड निवासी संदीप कुमार उर्फ सीनू नारनोलिया को गिरफ्तार किया है। आरोपियों से 9 एटीएम कार्ड, 15 मोबाइल, 5 पैन कार्ड व अन्य सामान जब्त किया है। आरोपी शेयर मार्केट में मुनाफा कमाने का झांसा देकर साइबर ठगी करते हैं।
एडिशनल डीसीपी ललित शर्मा ने बताया कि पत्रकार कॉलोनी थाना अंतर्गत होटल लोटस में ठहरे बीकानेर पांचू निवासी रामस्वरूप उपाध्याय व डूंगरगढ़ के कालूवास निवासी कार्तिक जोशी को गिरफ्तार किया है। आरोपियों के पास लैपटॉप, 17 मोबाइल मय चार सिम सहित 47 एटीएम कार्ड, 9 पासबुक व अन्य सामान जब्त किया गया। आरोपी ऑनलाइन सट्टा व गेम्स के नाम पर साइबर ठगी करते हैं।
