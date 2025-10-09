Rajasthan Crime : 10 करोड़ की साइबर ठगी करने वाले 9 आरोपी गिरफ्तार, जयपुर की होटलों से वारदात को दे रहे थे अंजाम

डीसीपी ने बताया कि श्याम नगर थाना अंतर्गत क्लासिक फैब होटल के कमरा नंबर 104 में ठगों के ठहरकर वारदात करने की सूचना मिली थी। इस पर होटल में छापा मारा और वहां से आन्ध्रप्रदेश के नाडियापल्ली प्रोद्दातुर निवासी शेख मोलाली, राजपालम मंडल कुमरपल्ली निवासी रायपुरी कुमार ऐलिया, नगलाकट्टा स्ट्रीट जमाला माडूगू निवासी कुडडुमला पवन कुमार रेड्डी, दस्तगीरपेट प्रदुदुर वैयतसर निवासी एसएम घोष को गिरफ्तार किया गया है।