बाड़मेर में भारत-पाक बॉर्डर पर पाकिस्तानी पिता-पुत्र को पकड़ा, अब सुरक्षा एजेंसियां करेंगी संयुक्त पूछताछ

बाड़मेर। भारत-पाक अंतरराष्ट्रीय सीमा पर बुधवार शाम एक बार फिर सीमा सुरक्षा बल (बीएसएफ) के जवानों ने सतर्कता दिखाते हुए दो पाकिस्तानी नागरिकों को जीरो पॉइंट के पास पकड़ लिया। प्रारंभिक पूछताछ के बाद दोनों को सेड़वा थाना पुलिस के सुपुर्द कर दिया गया, जहां उनसे भारतीय सुरक्षा एजेंसियां संयुक्त पूछताछ करेंगी।
पुलिस के अनुसार यह घटना सेड़वा थाना क्षेत्र के जानपालिया गांव के पास जीरो पॉइंट पर हुई। बीएसएफ की पेट्रोलिंग टीम ने संदिग्ध गतिविधि देख तुरंत घेराबंदी कर कानजी पुत्र रायमल निवासी हेमारी, बलिहारी, जिला थारपारकर पाकिस्तान और उसके लगभग सात वर्षीय पुत्र चमन को पकड़ लिया।
दोनों को प्रारंभिक पूछताछ के बाद सेड़वा पुलिस को सौंपा गया। एसपी नरेंद्रसिंह मीना ने बताया कि दोनों पाक नागरिकों से पूछताछ जारी है। उन्होंने कहा कि घटना की संवेदनशीलता को देखते हुए खुफिया एजेंसियां, सैन्य खुफिया और अन्य सुरक्षा इकाइयां भी पूछताछ में शामिल होगी। एसपी नरेंद्र सिंह मीना ने बताया कि जीरो पाइंट पर 2 पाक नागरिक को बीएसएफ ने पकड़ा है। पकड़े गए पाकिस्तानी नागरिकों से अलग-अलग सुरक्षा एजेंसियां पूछताछ करेंगी।
