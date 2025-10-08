बाड़मेर में भारत-पाक बॉर्डर पर पाकिस्तानी पिता-पुत्र को पकड़ा, अब सुरक्षा एजेंसियां करेंगी संयुक्त पूछताछ

दोनों को प्रारंभिक पूछताछ के बाद सेड़वा पुलिस को सौंपा गया। एसपी नरेंद्रसिंह मीना ने बताया कि दोनों पाक नागरिकों से पूछताछ जारी है। उन्होंने कहा कि घटना की संवेदनशीलता को देखते हुए खुफिया एजेंसियां, सैन्य खुफिया और अन्य सुरक्षा इकाइयां भी पूछताछ में शामिल होगी। एसपी नरेंद्र सिंह मीना ने बताया कि जीरो पाइंट पर 2 पाक नागरिक को बीएसएफ ने पकड़ा है। पकड़े गए पाकिस्तानी नागरिकों से अलग-अलग सुरक्षा एजेंसियां पूछताछ करेंगी।