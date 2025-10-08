Rajasthan: 2 मासूमों की हत्या-रेप केस में आरोपी बरी, फांसी की सजा रद्द, हाईकोर्ट ने सबूतों को माना कमजोर

ट्रायल कोर्ट ने अर्जुन सिंह को दोषी मानते हुए उसे हत्या में फांसी की सजा और पॉक्सो एक्ट के तहत आजीवन कारावास सुनाया था, परंतु हाईकोर्ट ने पाया कि अभियोजन की कहानी कई विरोधाभासों से भरी थी। मुख्य गवाहों में से किसी ने भी आरोपी को घटना से जोड़कर कोई बयान नहीं दिया था। कोर्ट ने यह भी पाया कि विशेषज्ञ गवाह को अदालत में पेश नहीं किया गया था और बरामदगी की प्रक्रिया में कोई स्वतंत्र गवाह शामिल नहीं था।