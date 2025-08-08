8 अगस्त 2025,

शुक्रवार

जयपुर

Free Bus Trave: रक्षाबंधन पर सरकार का तोहफा, 9-10 अगस्त को महिलाओं के लिए मुफ्त बस यात्रा

Raksha Bandhan: हर साल रक्षाबंधन पर हजारों महिलाएं अपने भाइयों को राखी बांधने के लिए यात्रा करती हैं। सरकार का यह निर्णय पिछले वर्षों की परंपरा को कायम रखते हुए लिया गया है, जिसका मकसद महिलाओं को स्वतंत्र और सुरक्षित यात्रा का अवसर देना है।

जयपुर

Rajesh Dixit

Aug 08, 2025

rsrtc ajmer
rsrtc ajmer

Festival Gift: जयपुर। रक्षाबंधन के पावन पर्व पर राजस्थान सरकार ने प्रदेश की महिलाओं और बालिकाओं को एक खास सौगात दी है। 9 और 10 अगस्त 2025 को राजस्थान रोडवेज की बसों में महिलाओं के लिए मुफ्त यात्रा की सुविधा उपलब्ध होगी। यह योजना राज्य की सीमाओं के भीतर संचालित सभी रोडवेज बसों पर लागू होगी, जिससे करीब 8.50 लाख महिलाएं और बालिकाएं लाभ उठा सकेंगी।

14 करोड़ रुपए का आएगा वित्तीय भार

राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम (RSRTC) के प्रबंध निदेशक पुष्करराज शर्मा ने इस संबंध में आदेश जारी किए हैं। इस योजना से सरकार पर लगभग 14 करोड़ रुपए का वित्तीय बोझ पड़ेगा, जिसे राज्य सरकार वहन करेगी। यह कदम न केवल रक्षाबंधन के त्योहार को और खास बनाएगा, बल्कि महिलाओं को अपने भाइयों से मिलने के लिए सुरक्षित और सुविधाजनक यात्रा का अवसर भी प्रदान करेगा।

महिला सशक्तिकरण और सामाजिक रिश्तों को बढ़ावा

हर साल रक्षाबंधन पर हजारों महिलाएं अपने भाइयों को राखी बांधने के लिए यात्रा करती हैं। सरकार का यह निर्णय पिछले वर्षों की परंपरा को कायम रखते हुए लिया गया है, जिसका मकसद महिलाओं को स्वतंत्र और सुरक्षित यात्रा का अवसर देना है। यह योजना सामाजिक रिश्तों को मजबूत करने के साथ-साथ महिला सशक्तिकरण को भी बढ़ावा देगी।

महिलाओं में उत्साह, सरकार की सराहना

इस घोषणा से प्रदेश की महिलाओं में उत्साह का माहौल है। कई महिलाओं ने इसे रक्षाबंधन का सबसे अनमोल तोहफा बताया है। यह सुविधा न केवल ग्रामीण क्षेत्रों की महिलाओं के लिए वरदान साबित होगी, बल्कि शहरी क्षेत्रों की महिलाओं को भी अपने परिवार से मिलने में आसानी होगी।

राजस्थान सरकार का यह कदम रक्षाबंधन के पर्व को और भी यादगार बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है, जो सामाजिक और आर्थिक रूप से महिलाओं को सशक्त बनाने की दिशा में एक और कदम है।

