Free Bus Trave: रक्षाबंधन पर सरकार का तोहफा, 9-10 अगस्त को महिलाओं के लिए मुफ्त बस यात्रा

Festival Gift: जयपुर। रक्षाबंधन के पावन पर्व पर राजस्थान सरकार ने प्रदेश की महिलाओं और बालिकाओं को एक खास सौगात दी है। 9 और 10 अगस्त 2025 को राजस्थान रोडवेज की बसों में महिलाओं के लिए मुफ्त यात्रा की सुविधा उपलब्ध होगी। यह योजना राज्य की सीमाओं के भीतर संचालित सभी रोडवेज बसों पर लागू होगी, जिससे करीब 8.50 लाख महिलाएं और बालिकाएं लाभ उठा सकेंगी।