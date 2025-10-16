VDO Exam: 5 लाख से अधिक परीक्षार्थियों को रोडवेज बसों में मिलेगी निशुल्क यात्रा सुविधा

RSRTC Free Bus Service: जयपुर। राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम (RSRTC) ने ग्राम विकास अधिकारी (VDO) सीधी भर्ती परीक्षा 2025 में शामिल होने वाले अभ्यर्थियों के लिए बड़ी राहत दी है। निगम ने घोषणा की है कि 2 नवम्बर 2025 (रविवार) को परीक्षा दिवस पर परीक्षार्थियों को रोडवेज बसों में नि:शुल्क यात्रा सुविधा दी जाएगी। इसमें 5,14,253 अ​भ्यर्थियों को यह सुविधा मिलेगी। अभ्यर्थी परीक्षा से दो दिन पहले व दो दिन बाद तक रोडवेज बसों में निशुल्क यात्रा का लाभ उठा सकते हैं।

राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड, जयपुर की ओर से प्रातः 11 बजे से अपराह्न 2 बजे तक निर्धारित किया गया है।