VDO Exam: 5 लाख से अधिक परीक्षार्थियों को रोडवेज बसों में मिलेगी निशुल्क यात्रा सुविधा

RSRTC Free Bus Service: जयपुर। राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम (RSRTC) ने ग्राम विकास अधिकारी (VDO) सीधी भर्ती परीक्षा 2025 में शामिल होने वाले अभ्यर्थियों के लिए बड़ी राहत दी है। निगम ने घोषणा की है कि 2 नवम्बर 2025 (रविवार) को परीक्षा दिवस पर परीक्षार्थियों को रोडवेज बसों में नि:शुल्क यात्रा सुविधा दी जाएगी। इसमें 5,14,253 अभ्यर्थियों को यह सुविधा मिलेगी। अभ्यर्थी परीक्षा से दो दिन पहले व दो दिन बाद तक रोडवेज बसों में निशुल्क यात्रा का लाभ उठा सकते हैं।
राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड, जयपुर की ओर से प्रातः 11 बजे से अपराह्न 2 बजे तक निर्धारित किया गया है।
निगम के आदेश के अनुसार, अभ्यर्थी परीक्षा दिवस पर अपने प्रवेश पत्र दिखाकर राजस्थान रोडवेज की साधारण या एक्सप्रेस बसों में निशुल्क यात्रा कर सकेंगे। साथ ही, जहां आवश्यक होगा, वहां अतिरिक्त बसें भी चलाई जाएंगी।
कार्यकारी निदेशक (यातायात) डॉ. ज्योति चौहान ने सभी क्षेत्रीय प्रबंधकों को निर्देश दिए हैं कि परीक्षा दिवस पर बस संचालन सुचारू रखा जाए और किसी भी परीक्षार्थी को यात्रा में असुविधा न हो। निगम ने सभी डिपो प्रबंधकों को निर्देश दिया है कि वे अपने स्तर पर अतिरिक्त बसें और स्टाफ की व्यवस्था सुनिश्चित करें।
