Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

जयपुर

NHM Jobs: राजस्थान के इस विभाग में 1535 पदों पर संविदा भर्ती शुरू, जानें पूरी प्रक्रिया

jasthan Latest Vacancy: इसके लिए मानदेय 28050 रुपए दिया जाएगा। आवेदन प्रक्रिया 10 अक्टूबर से 8 नवम्बर तक होगी। परीक्षा का आयोजन—26 दिसम्बर को किया जाएगा।

less than 1 minute read

जयपुर

image

Rajesh Dixit

Oct 10, 2025

RSSB New Guideline for direct Recruitment of Class IV Employees Strict Rules regarding Dress Code

फाइल फोटो पत्रिका

Rajasthan Ayush Recruitment 2025: जयपुर। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड, जयपुर ने राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, जयपुर के अंतर्गत राजस्थान कॉन्ट्रैक्चुअल हायरिंग टू सिविल पोस्ट्स रूल्स, 2022 (संशोधित) के तहत संविदा पदों (Contractual Posts) पर भर्ती निकाली है।

राज्य आयुष विभाग में संविदा आधारित (Contractual) आयुष अधिकारी के 1535 पदों पर सीधी भर्ती के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं। इनमें 1340 पद सामान्य क्षेत्र तथा 195 पद अनुसूचित क्षेत्र के लिए निर्धारित किए गए हैं। इसके लिए मानदेय 28050 रुपए दिया जाएगा। आवेदन प्रक्रिया 10 अक्टूबर से 8 नवम्बर तक होगी। परीक्षा का आयोजन—26 दिसम्बर को किया जाएगा।

यह भर्ती राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (NHM) के अंतर्गत की जा रही है और इसमें आयुर्वेद, होम्योपैथी तथा यूनानी—इन तीनों प्रणालियों के चिकित्सकों की नियुक्ति होगी। सभी पद एक वर्ष या उससे अधिक अवधि के अनुबंध पर होंगे, जो परियोजना अवधि तक ही मान्य रहेंगे। यह भर्ती ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में आयुष स्वास्थ्य सेवाओं को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से की जा रही है, ताकि प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों और सामुदायिक अस्पतालों में वैकल्पिक चिकित्सा प्रणाली के विशेषज्ञों की उपलब्धता बढ़ स

आवेदन प्रक्रिया ऑनलाइन

इच्छुक अभ्यर्थियों को आवेदन केवल ऑनलाइन माध्यम से ही करना होगा। आवेदन http://sso.rajasthan.gov.in पोर्टल पर SSO ID के माध्यम से भरे जा सकते हैं। इसके लिए पहले One Time Registration (OTR) करना अनिवार्य है।
सामान्य वर्ग के उम्मीदवारों के लिए OTR शुल्क ₹600 तथा आरक्षित वर्ग (SC/ST/OBC-NCL/EWS) के लिए ₹400 निर्धारित किया गया है।

महत्वपूर्ण निर्देश

1-आवेदन केवल राज्य सरकार के नियमों के अनुसार ही मान्य होंगे।
2-किसी भी प्रकार की गलत जानकारी या अपूर्ण आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे।
3-बोर्ड को विज्ञप्ति में संशोधन या निरस्त करने का अधिकार सुरक्षित रहेगा।
4-भर्ती से संबंधित सभी अद्यतन जानकारी rssb.rajasthan.gov.in* वेबसाइट पर जारी की जाएगी।

ये भी पढ़ें

Crowd Management: त्योहारी सीजन में जयपुर जंक्शन पर नई प्रवेश व्यवस्था, जानें आपको कितनी देर पहले मिलेगी एंट्री
जयपुर
Jaipur Junction

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Updated on:

10 Oct 2025 04:42 pm

Published on:

10 Oct 2025 04:18 pm

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / NHM Jobs: राजस्थान के इस विभाग में 1535 पदों पर संविदा भर्ती शुरू, जानें पूरी प्रक्रिया

ट्रेंडिंग वीडियो

बड़ी खबरें

View All

जयपुर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

Motivational Stories: बाधाओं को मात देते हुए बधिर विद्यार्थियों ने खेलों में एक बार फिर रचा इतिहास, 17 ने जीता स्वर्ण पदक

जयपुर

World Mental Health Day 2025: तनाव की गिरफ्त में राजस्थानी, हर पांचवा ‘मन’ बीमार, चौंका देगी कड़वी हकीकत

तनाव की गिरफ्त में राजस्थान के लोग
जयपुर

मानसिक स्वास्थ्य को शिक्षा का अनिवार्य हिस्सा बनाएं

ओपिनियन

Govt Job: राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने जारी की अहम सूचना, 12 अक्टूबर तक वापस ले सकेंगे इस परीक्षा के आवेदन

RSSB New Guideline for direct Recruitment of Class IV Employees Strict Rules regarding Dress Code
जयपुर

बिहार चुनाव: महिला और युवा वोटर्स पर दारोमदार

ओपिनियन
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.