NHM Jobs: राजस्थान के इस विभाग में 1535 पदों पर संविदा भर्ती शुरू, जानें पूरी प्रक्रिया

Rajasthan Ayush Recruitment 2025: जयपुर। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड, जयपुर ने राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, जयपुर के अंतर्गत राजस्थान कॉन्ट्रैक्चुअल हायरिंग टू सिविल पोस्ट्स रूल्स, 2022 (संशोधित) के तहत संविदा पदों (Contractual Posts) पर भर्ती निकाली है।
राज्य आयुष विभाग में संविदा आधारित (Contractual) आयुष अधिकारी के 1535 पदों पर सीधी भर्ती के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं। इनमें 1340 पद सामान्य क्षेत्र तथा 195 पद अनुसूचित क्षेत्र के लिए निर्धारित किए गए हैं। इसके लिए मानदेय 28050 रुपए दिया जाएगा। आवेदन प्रक्रिया 10 अक्टूबर से 8 नवम्बर तक होगी। परीक्षा का आयोजन—26 दिसम्बर को किया जाएगा।
यह भर्ती राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (NHM) के अंतर्गत की जा रही है और इसमें आयुर्वेद, होम्योपैथी तथा यूनानी—इन तीनों प्रणालियों के चिकित्सकों की नियुक्ति होगी। सभी पद एक वर्ष या उससे अधिक अवधि के अनुबंध पर होंगे, जो परियोजना अवधि तक ही मान्य रहेंगे। यह भर्ती ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में आयुष स्वास्थ्य सेवाओं को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से की जा रही है, ताकि प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों और सामुदायिक अस्पतालों में वैकल्पिक चिकित्सा प्रणाली के विशेषज्ञों की उपलब्धता बढ़ स
इच्छुक अभ्यर्थियों को आवेदन केवल ऑनलाइन माध्यम से ही करना होगा। आवेदन http://sso.rajasthan.gov.in पोर्टल पर SSO ID के माध्यम से भरे जा सकते हैं। इसके लिए पहले One Time Registration (OTR) करना अनिवार्य है।
सामान्य वर्ग के उम्मीदवारों के लिए OTR शुल्क ₹600 तथा आरक्षित वर्ग (SC/ST/OBC-NCL/EWS) के लिए ₹400 निर्धारित किया गया है।
1-आवेदन केवल राज्य सरकार के नियमों के अनुसार ही मान्य होंगे।
2-किसी भी प्रकार की गलत जानकारी या अपूर्ण आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे।
3-बोर्ड को विज्ञप्ति में संशोधन या निरस्त करने का अधिकार सुरक्षित रहेगा।
4-भर्ती से संबंधित सभी अद्यतन जानकारी rssb.rajasthan.gov.in* वेबसाइट पर जारी की जाएगी।
