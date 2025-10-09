Patrika LogoSwitch to English

जयपुर

Crowd Management: त्योहारी सीजन में जयपुर जंक्शन पर नई प्रवेश व्यवस्था, जानें आपको कितनी देर पहले मिलेगी एंट्री

Festival Season Travel: नहीं मिलेगा प्लेटफार्म टिकट, भीड़ नियंत्रण के लिए प्लेटफॉर्म बदला, आरक्षित और सामान्य यात्रियों के लिए अलग गेट।

2 min read

जयपुर

image

Rajesh Dixit

Oct 09, 2025

Jaipur Junction

Jaipur Junction (Patrika Photo)

Jaipur Junction: जयपुर। त्योहारी सीजन में रेलवे प्रशासन ने जयपुर जंक्शन पर यात्रियों की सुरक्षा और सुविधा को ध्यान में रखते हुए क्राउड मैनेजमेंट में एक नया और प्रभावी कदम उठाया है। रेलवे ने भीड़ नियंत्रण को आसान बनाया है और साथ ही स्टेशन पर प्रवेश की समयसीमा तय की है। इसके तहत अब यात्रियों को ट्रेन के आने से एक घंटे पहले ही स्टेशन में प्रवेश मिलेगा।

रेलवे अधिकारियों ने बताया कि यह व्यवस्था 10 से 28 अक्टूबर तक लागू रहेगी और इसे प्रायोगिक तौर पर बुधवार से शुरू कर दिया गया है। भीड़ नियंत्रण के लिए रेलवे ने 40 सदस्यीय टीम गठित की है, जिसमें 20 कूली और 20 सफाईकर्मी शामिल हैं। इसके अलावा यात्रियों की मदद और जानकारी के लिए स्टेशन परिसर में सहायता बूथ काउंटर और दो एक्सट्रा बुकिंग काउंटर लगाए गए हैं। इससे यात्रियों को टिकट या जानकारी लेने के लिए इधर-उधर भटकना नहीं पड़ेगा।

प्लेटफार्मों पर स्टील बैरिकेड लगाकर भीड़ नियंत्रित की जाएगी और आरक्षित तथा सामान्य टिकटधारी यात्रियों के लिए अलग-अलग गेट बनाए गए हैं। इसके तहत आरक्षित टिकटधारी यात्रियों को एक गेट से और सामान्य टिकटधारी यात्रियों को अलग गेट से प्रवेश मिलेगा। साथ ही स्टेशन परिसर में वेटिंग एरिया बनाए जा रहे हैं, जहां यात्री आराम से ट्रेन का इंतजार कर सकेंगे।

रेलवे ने सुरक्षा बढ़ाने और भीड़ नियंत्रण को सुनिश्चित करने के लिए जयपुर और गांधीनगर जंक्शन पर प्लेटफार्म टिकट बिक्री पर अस्थाई रोक भी लगा दी है। रेलवे प्रशासन का मानना है कि यह कदम त्योहारी सीजन में यात्रियों की सुविधा और सुरक्षा दोनों को सुनिश्चित करेगा।

विशेषज्ञों का कहना है कि इस तरह की प्रबंधकीय व्यवस्था अन्य व्यस्त जंक्शनों के लिए भी एक उदाहरण पेश कर सकती है। यात्रियों की सुविधा, भीड़ नियंत्रण और सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए रेलवे का यह प्रयास एक सकारात्मक पहल माना जा रहा है।

इस व्यवस्था से न केवल यात्रियों को सुविधा मिलेगी, बल्कि स्टेशन पर अराजक भीड़ और लंबे समय तक प्रतीक्षा की समस्या भी कम होगी। रेलवे प्रशासन ने यात्रियों से अनुरोध किया है कि वे निर्धारित समय पर ही स्टेशन पहुंचे और प्रशासन की निर्देशित व्यवस्था का पालन करें।

