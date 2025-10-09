Crowd Management: त्योहारी सीजन में जयपुर जंक्शन पर नई प्रवेश व्यवस्था, जानें आपको कितनी देर पहले मिलेगी एंट्री

रेलवे अधिकारियों ने बताया कि यह व्यवस्था 10 से 28 अक्टूबर तक लागू रहेगी और इसे प्रायोगिक तौर पर बुधवार से शुरू कर दिया गया है। भीड़ नियंत्रण के लिए रेलवे ने 40 सदस्यीय टीम गठित की है, जिसमें 20 कूली और 20 सफाईकर्मी शामिल हैं। इसके अलावा यात्रियों की मदद और जानकारी के लिए स्टेशन परिसर में सहायता बूथ काउंटर और दो एक्सट्रा बुकिंग काउंटर लगाए गए हैं। इससे यात्रियों को टिकट या जानकारी लेने के लिए इधर-उधर भटकना नहीं पड़ेगा।