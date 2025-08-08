Free Tour: वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा’ योजना के लिए 10 अगस्त तक किए जा सकेंगे आवेदन

शासन सचिव ने बताया कि रेल एवं हवाई यात्रियों की लॉटरी एक साथ निकाली जाएगी। इनमें सबसे पहले हवाई यात्रा एवं उसके बाद शेष में से रेलयात्रा के लिए यात्रियों का चयन किया जाएगा। उन्होंने बताया कि लॉटरी निकालते समय आवेदक के साथ उसकी पत्नी, पति अथवा सहायक को एक मानते हुए लॉटरी निकाली जायेगी एवं लॉटरी में चयन होने पर यात्रा के लिये उपलब्ध सीटों में से उतनी संख्या कम कर दी जायेगी। चयनित यात्रियों एवं प्रतिक्षा सूची को देवस्थान विभाग के पोर्टल एवं सम्बंधित कार्यालयों के नोटिस बोर्ड पर लगाया जायेगा। साथ ही विभिन्न माध्यमों के जरिये प्रसारित भी किया जायेगा।