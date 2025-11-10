जयपुर में आज से सिर्फ एक नगर निगम, असमंजस में अधिकारी-कर्मचारी, कैसे होगा काम ?

जयपुर। राजधानी के ग्रेटर नगर निगम और हैरिटेज नगर निगम का कार्यकाल रविवार को समाप्त हो गया। कार्यकाल समाप्त होने के साथ ही सोमवार से जयपुर नगर निगम अस्तित्व में आ गया। राज्य सरकार पहले ही संभागीय आयुक्त को प्रशासक नियुक्त कर चुकी है। दूसरी तरफ अधिकारियों से लेकर कर्मचारियों में असमंजस की स्थिति बनी हुई है कि अब आगे काम कैसे होगा?