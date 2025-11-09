Jaipur: खोले के हनुमानजी ‘लक्खी अन्नकूट’ में उमड़ी श्रद्धा: 800 क्विंटल का लगा छप्पन भोग, पौने दो लाख भक्तों ने पाया प्रसाद

जयपुर। रोशनी से सराबोर मंदिर परिसर, श्रद्धालुओं का हुजूम। जय सियाराम, जय हनुमान, बजरंगबली की जय के गूंजते जयकारों के बीच रविवार को लक्ष्मण डूंगरी स्थित खोले के हनुमानजी मंदिर में श्रद्धा का सागर उमड़ पड़ा। मौका था 65वें लक्खी अन्नकूट महोत्सव का। जहां आस्था और सौहार्द की मिसाल ने फिर इतिहास दोहराया। मंदिर परिसर रोशनी से नहाया हुआ, हवा में फूलों की महक और हर ओर श्रद्धालुओं की अपार भीड़, मानो पूरा जयपुर पवनपुत्र के चरणों में नतमस्तक हो गया।