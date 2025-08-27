Patrika LogoSwitch to English

जयपुर

गणेश चतुर्थी महामुहूर्त: 3 साल बाद बना विशेष संयोग, राजस्थान में 15% बढ़ेगी बिक्री, ये सेक्टर बूम पर, जानें किन राशियों को मिलेगा फायदा

Rajasthan News: गणेश चतुर्थी के दिन राजस्थान में 3200-3500 वाहनों की बिक्री का अनुमान है, जो पिछले साल की तुलना में 15% अधिक है।

जयपुर

Akshita Deora

Aug 27, 2025

फोटो: पत्रिका

Ganesh Chaturthi 2025 Special: प्रथम पूज्य की आराधना के लिए सबसे खास गणेश चतुर्थी का पर्व विभिन्न योग संयोगों में तीन साल बाद फिर से बुधवार को रहेगा। पर्व की रंगत बाजारों से लेकर मंदिरों में देखते ही बनी। शारदीय नवरात्र से पहले खरीदारी के लिए सबसे बड़े महामुहूर्त में शहरवासी सोने चांदी, इलेक्ट्रॉनिक आइटमों से लेकर वाहनों की खरीदारी के लिए व्यस्त रहेंगे। प्रॉपर्टी से लेकर भूमि पूजन सहित खरीद-फरोख्त अत्यंत फलदायी रहेगी।

बाजारों में रौनक

त्योहारों की आहट के साथ ही जौहरी बाजार, त्रिपोलिया, बापू बाजार से लेकर राजापार्क, वैशालीनगर, मानसरोवर, सहित अन्य जगहों पर सबसे ज्यादा ग्राहकी की उम्मीद है। दोपहिया और चौपहिया वाहनों के शोरूमों पर एडवांस गाड़िया भी लोगों ने बुक करवाई है। सोने-चांदी की दुकानों पर बुधवार को विशेष भीड़ रहने की संभावना जताई जा रही है।

ऑटोमोबाइल सेक्टर में बूम

ग्राहकों को लुभाने के लिए कंपनियों ने आकर्षक ऑफर और छूट की स्कीमें लॉन्च की है। शहर के शोरूमों पर विशेष सजावट की गई है। गणेश चतुर्थी के दिन राजस्थान में 3200-3500 वाहनों की बिक्री का अनुमान है, जो पिछले साल की तुलना में 15% अधिक है।

इलेक्ट्रॉनिक्स और रियल एस्टेट में भी जोश

इलेक्ट्रॉनिक बाजारों में भी इस पर्व पर टीवी, फ्रिज, एसी और किचन एप्लायंसेज की खरीददारी में तेजी देखने को मिलेगी। वहीं रियल एस्टेट सेक्टर के लिए भी यह पर्व बड़ा अवसर लेकर आया है। बिल्डरों और प्रॉपर्टी डीलरों ने खरीदारों के लिए विशेष ऑफर निकाले हैं।

15 फीसदी बढ़ेगी बिक्री

इस बार गणेश चतुर्थी पर अच्छी ग्राहकी को देखते हुए 15 फीसदी ग्रोथ की उम्मीद है। बाजार में शुरुआती रुझान और बुकिंग को देखें तो जयपुर में ज्वैलरी, वाहन, प्रॉपर्टी और इलेक्ट्रॉनिक्स की बिक्री 1000 करोड़ रुपए के पार जा सकती है। इसकी वजह है कि इस बार मानसून अच्छा रहा है। खरीफ के बाद रबी की फसल भी अच्छी रहने की उम्मीद है। बैंकों की ब्याज दर में भी कटौती की गई है। इसलिए यह गणेश चतुर्थी बाजार के लिए शुभ-लाभ लेकर आएगी।

सुरेश सैनी, महामंत्री, जयपुर व्यापार महासंघ

हर राशि के लिए शुभ

ज्योतिषाचार्य पं.दामोदर प्रसाद शर्मा और पं.घनश्याल लाल स्वर्णकार के मुताबिक तीन साल बाद बुधवार को गणेश चतुर्थी मनेगी। इस दिन शुभ योग, शुक्ल योग, सर्वार्थ सिद्धि योग और रवियोग का भी संयोग रहेगा। ज्योतिषियों के अनुसार ऐसे संयोग में गणेश पूजन करना सभी राशियों के जातकों के लिए विशेष फलदायी रहेगा। जिससे सभी राशियों को गणेश चतुर्थी फायदे वाली साबित होगी।

ग्राहकी अच्छी रहने की उम्मीद

बाजार में ग्राहकी अच्छी रहने की उम्मीद है। नवंबर—दिसंबर की शादी के लिए ज्वैलरी की सबसे ज्यादा बिक्री होगी। इसके अलावा गणेश मूर्तियों से लेकर डंके, पूजा के बर्तन और चांदी—सोने के गिफ्ट की मांग सबसे ज्यादा है।

कैलाश मित्तल, अध्यक्ष, सर्राफा ट्रेडर्स कमेटी अध्यक्ष

Published on:

27 Aug 2025 08:21 am

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / गणेश चतुर्थी महामुहूर्त: 3 साल बाद बना विशेष संयोग, राजस्थान में 15% बढ़ेगी बिक्री, ये सेक्टर बूम पर, जानें किन राशियों को मिलेगा फायदा

