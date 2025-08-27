गणेश चतुर्थी महामुहूर्त: 3 साल बाद बना विशेष संयोग, राजस्थान में 15% बढ़ेगी बिक्री, ये सेक्टर बूम पर, जानें किन राशियों को मिलेगा फायदा

इस बार गणेश चतुर्थी पर अच्छी ग्राहकी को देखते हुए 15 फीसदी ग्रोथ की उम्मीद है। बाजार में शुरुआती रुझान और बुकिंग को देखें तो जयपुर में ज्वैलरी, वाहन, प्रॉपर्टी और इलेक्ट्रॉनिक्स की बिक्री 1000 करोड़ रुपए के पार जा सकती है। इसकी वजह है कि इस बार मानसून अच्छा रहा है। खरीफ के बाद रबी की फसल भी अच्छी रहने की उम्मीद है। बैंकों की ब्याज दर में भी कटौती की गई है। इसलिए यह गणेश चतुर्थी बाजार के लिए शुभ-लाभ लेकर आएगी।