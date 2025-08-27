Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

जयपुर

Rain Alert 27 August : राजस्थान के 4 जिलों के लिए आज बारिश का येलो अलर्ट, 20-30 KMPH की गति से चलेगी तेज हवा

Rain Alert 27 August : मौसम विभाग ने राजस्थान के 4 जिलों के लिए आज बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। साथ ही इस दौरान 20-30 KMPH की गति से तेज हवा चलने की संभावना जताई है।

जयपुर

Sanjay Kumar Srivastava

Aug 27, 2025

Rain Alert 27 August IMD Yellow Alert Today Rajasthan 4 districts Drizzling Rain 20-30 KMPH Speed Blow Strong Wind
फाइल फोटो पत्रिका

Rain Alert 27 August : मौसम विभाग ने राजस्थान के 4 जिलों के लिए आज बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग के नए अपडेट के अनुसार जयपुर, नागौर, पाली, अजमेर जिलों में कहीं-कहीं पर मेघगर्जन के साथ हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है। साथ ही आकाशीय बिजली का भी अलर्ट है। इस दौरान 20-30 KMPH की गति से तेज हवा चलने की संभावना है।

बांसवाड़ा के भांगरा में 6 इंच बारिश

प्रदेश में सक्रिय मानसून से कहीं-कहीं भारी बारिश का दौर जारी है। राज्य में मंगलवार को अलवर, बांसवाड़ा, भीलवाड़ा, बूंदी, चित्तौडगढ़, दौसा, डीग, धौलपुर, झालावाड़, जोधपुर, करौली, खैरथल, कोटा, कोटपूतली-बहरोड में बारिश का दौर चला। सबसे अधिक बारिश बांसवाड़ा के भांगरा में 6 इंच दर्ज की गई।

ये भी पढ़ें

Good News : राजस्थान में 25 हजार सोलर दीदी का होगा चयन, जानें कितना मिलेगा मानदेय
जयपुर
Good News Rajasthan 25 thousand Solar Didis will be selected know how much honorarium they will get

अगले 4 दिन दक्षिणी जिलों में सक्रिय रहेगा मानसून

मौसम केन्द्र के अनुसार आगामी चार दिनों में दक्षिणी हिस्से में भारी बारिश का दौर जारी रहेगा। मौसम विज्ञानियों के अनुसार मानसून ट्रफ अभी श्रीगंगानगर, सिरसा, आगरा, सीधी, संभलपुर होते हुए बंगाल की खाड़ी तक जा रही है। वहीं पूर्वी हवा के थोड़ा कमजोर होने से राजस्थान में अगले कुछ दिन बारिश का दौर कमजोर रहने की संभावना है।

जयपुर के लिए मौसम विभाग का येलो अलर्ट

जयपुर में सुबह से आसमान पर बादल हैं। जयपुर के लिए आज मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया है। हल्की बारिश ​होने की संभावना है। सुबह 7 बजे जयपुर का तापमान 26 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। वैसे जयपुर का आज दिन में अधिकतम तापमान 30 डिग्री सेल्सियस व न्यूनतम तापमान 26 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना जताई गई है।

ये भी पढ़ें

राजस्थान में BH रजिस्ट्रेशन नंबर प्लेट का दुरुपयोग, परिवहन विभाग को हो रहा भारी नुकसान, जानें कैसे
Patrika Special News
Rajasthan BH Registration Number Plate Misuse Transport Department is suffering huge losses Know how

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

27 Aug 2025 07:15 am

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / Rain Alert 27 August : राजस्थान के 4 जिलों के लिए आज बारिश का येलो अलर्ट, 20-30 KMPH की गति से चलेगी तेज हवा

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Asia Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.