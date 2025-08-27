Rain Alert 27 August : राजस्थान के 4 जिलों के लिए आज बारिश का येलो अलर्ट, 20-30 KMPH की गति से चलेगी तेज हवा

Rain Alert 27 August : मौसम विभाग ने राजस्थान के 4 जिलों के लिए आज बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग के नए अपडेट के अनुसार जयपुर, नागौर, पाली, अजमेर जिलों में कहीं-कहीं पर मेघगर्जन के साथ हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है। साथ ही आकाशीय बिजली का भी अलर्ट है। इस दौरान 20-30 KMPH की गति से तेज हवा चलने की संभावना है।
प्रदेश में सक्रिय मानसून से कहीं-कहीं भारी बारिश का दौर जारी है। राज्य में मंगलवार को अलवर, बांसवाड़ा, भीलवाड़ा, बूंदी, चित्तौडगढ़, दौसा, डीग, धौलपुर, झालावाड़, जोधपुर, करौली, खैरथल, कोटा, कोटपूतली-बहरोड में बारिश का दौर चला। सबसे अधिक बारिश बांसवाड़ा के भांगरा में 6 इंच दर्ज की गई।
मौसम केन्द्र के अनुसार आगामी चार दिनों में दक्षिणी हिस्से में भारी बारिश का दौर जारी रहेगा। मौसम विज्ञानियों के अनुसार मानसून ट्रफ अभी श्रीगंगानगर, सिरसा, आगरा, सीधी, संभलपुर होते हुए बंगाल की खाड़ी तक जा रही है। वहीं पूर्वी हवा के थोड़ा कमजोर होने से राजस्थान में अगले कुछ दिन बारिश का दौर कमजोर रहने की संभावना है।
जयपुर में सुबह से आसमान पर बादल हैं। जयपुर के लिए आज मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया है। हल्की बारिश होने की संभावना है। सुबह 7 बजे जयपुर का तापमान 26 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। वैसे जयपुर का आज दिन में अधिकतम तापमान 30 डिग्री सेल्सियस व न्यूनतम तापमान 26 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना जताई गई है।