Rajasthan : दिल्ली मुम्बई एक्सप्रेस वे नहीं झेल पाया पहला मानसून, हाल बुरा, जगह-जगह आईं दरारें

Rajasthan : भारत माला परियोजना के तहत दिल्ली-मुंबई 8 लेन एक्सप्रेस-वे पहले मानसून की बारिश भी नहीं झेल सका। कोटा-बूंदी जिले से गुजर रहे इस एक्सप्रेस-वे को करीब 8 माह पहले शुरू किया गया था। यहां जगह-जगह गड्ढे हो गए हैं। बूंदी के लबान के पास चम्बल नदी के पुल के पास सेफ्टीवॉल का बड़ा हिस्सा क्षतिग्रस्त होकर टूटकर गिर गई। इस कारण बैरिकेड्स लगाकर एक लेन का रास्ता बंद कर दिया है। फिलहाल प्रशासन ने इस एक्सप्रेस-वे पर भारी वाहनों की आवाजाही रोक दी है। गौरतलब है कि इस एक्सप्रेस-वे पर आठ माह पहले ही यातायात चालू किया है। इसके चालू होने के बाद यह पहला मानसून है। बारिश में एक्सप्रेस-वे पर जगह-जगह दरारें दिख रही हैं।