Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

स्वतंत्रता दिवस

TAFE MF Logo

मौसम

बिहार चुनाव 2025

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

कोटा

Rajasthan : दिल्ली मुम्बई एक्सप्रेस वे नहीं झेल पाया पहला मानसून, हाल बुरा, जगह-जगह आईं दरारें

Rajasthan : भारत माला परियोजना के तहत दिल्ली-मुंबई आठ लेन एक्सप्रेस-वे पहले मानसून की बारिश भी नहीं झेल सका। कोटा-बूंदी के बीच एक्सप्रेस-वे का हाल इतना बुरा है कि जगह-जगह गड्ढे व दरारें दिख रही हैं। एक लेन का रास्ता बंद कर दिया गया है। भारी वाहनों की आवाजाही भी रोक दी गई है। पेचवर्क के नाम पर सिर्फ लीपापोती चल रही है। पढ़ें पत्रिका टीम की एक रिपोर्ट।

कोटा

रणजीत सिंह सोलंकी

Aug 18, 2025

Delhi Mumbai Expressway could not withstand first monsoon Kota-Bundi Expressway condition is bad cracks have appeared in many places
लबान के पास रैलिंग क्षतिग्रस्त होने पर डाली गई मिट्टी और गड्ढ़ों में भरा पानी। ग्राफिक्स फोटो पत्रिका

Rajasthan : भारत माला परियोजना के तहत दिल्ली-मुंबई 8 लेन एक्सप्रेस-वे पहले मानसून की बारिश भी नहीं झेल सका। कोटा-बूंदी जिले से गुजर रहे इस एक्सप्रेस-वे को करीब 8 माह पहले शुरू किया गया था। यहां जगह-जगह गड्ढे हो गए हैं। बूंदी के लबान के पास चम्बल नदी के पुल के पास सेफ्टीवॉल का बड़ा हिस्सा क्षतिग्रस्त होकर टूटकर गिर गई। इस कारण बैरिकेड्स लगाकर एक लेन का रास्ता बंद कर दिया है। फिलहाल प्रशासन ने इस एक्सप्रेस-वे पर भारी वाहनों की आवाजाही रोक दी है। गौरतलब है कि इस एक्सप्रेस-वे पर आठ माह पहले ही यातायात चालू किया है। इसके चालू होने के बाद यह पहला मानसून है। बारिश में एक्सप्रेस-वे पर जगह-जगह दरारें दिख रही हैं।

पेचवर्क के नाम पर लीपापोती

पत्रिका टीम ने दिल्ली-मुम्बई एक्सप्रेस-वे का लबान से गोपालपुरा तक जायजा लिया। इसमें सामने आया कि जगह-जगह से उखड़ी सड़क पर पेचवर्क के नाम पर लीपापोती की जा रही है। सड़क कई जगह से बैठ गई है। इस पर मिट्टी डाली जा रही है। लबान से कोटा के गोपालपुरा तक एक्सप्रेस-वे पर तीन पैकेज में कार्य किया गया। इसमें पैकेज-12 लबान से मंडावरा तक 28 किमी तक जीआर इन्फ्रा प्रोजेक्ट ने 1071.27 करोड़ का कार्य किया। पैकेज-13 में मंडावरा से कराडिया तक सीडीएस इंफ्रा प्रोजेक्ट ने 939.88 करोड़ का 29 किमी का कार्य किया। पैकेज-14 कराडिया से गोपालपुरा तक 887.53 करोड़ की लागत से जीएचवी कंपनी ने किया है।

ये भी पढ़ें

दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेस-वे को लेकर नया अपडेट, इस साल नहीं घटेगी जयपुर से दिल्ली व मुम्बई की दूरी
जयपुर
Delhi-Mumbai Expressway New Update Jaipur and Delhi and Mumbai Distance will not decrease this year

गोपालपुरा पर कटाव

गोपालपुरा के पास भी कटाव के कारण रैलिंग क्षतिग्रस्त हो गई। इस रूट पर पुलिया पर दरारें आ गई, जिसे भरकर लीपापोती की जा रही है। मंडावरा के पास भी पैचवर्क चल रहा है।

चम्बल पुलिया की रैलिंग क्षतिग्रस्त

सवाईमाधोपुर की तरफ से आने वाले वाहन लबान से एक्सप्रेस-वे पर चम्बल नदी के ऊपर पुल बना हुआ है। पानी के कटाव के कारण एक्सप्रेस-वे की सुरक्षा दीवार क्षतिग्रस्त हो गई है। लबान के पास चम्बल नदी की 347 चैनेज के पास दो सौ फीट से अधिक साइड रैलिंग (एमबीबीसी) क्षतिग्रस्त होकर गिर गई है। वहीं झाडगांव के 355 चैनेज के पास बीच सड़क पर गढ्डे हो गए और जगह-जगह दरारें गई। लबान से कराडिया तक कई जगहों पर गड्ढे हैं, जहां पेचवर्क किया गया।

दुरुस्त करवा रहे हैं

लबान के पास चम्बल पुलिया के नीचे रिटेनिंग वॉल का सीसी प्लेटफॉर्म तैयार किया था, बारिश से वह डैमेज हो गया। इस कारण कटाव हुआ है। उसे दुरुस्त करवा रहे हैं। जहां-जहां गड्ढे हैं, उनकी मरम्मत का कार्य चल रहा है।
संदीप अग्रवाल, परियोजना निदेशक, एनएचएआइ, कोटा खंड

ये भी पढ़ें

Patwari Exam : हाईवे पर खडे ट्रक ने तोड़ दिया सपना, पत्नी को पटवारी बनाना चाहता था, खुद चल बसा, पढ़ें इनसाइड स्टोरी
जयपुर
Jaipur Patwari Recruitment Exam Road Accident A truck standing on highway shattered his dream he wanted to make his wife a Patwari but he passed away read inside story

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

18 Aug 2025 08:49 am

Hindi News / Rajasthan / Kota / Rajasthan : दिल्ली मुम्बई एक्सप्रेस वे नहीं झेल पाया पहला मानसून, हाल बुरा, जगह-जगह आईं दरारें

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Janmashtami 2025

Asia Cup 2025

Bihar Elections 2025

Top Categories

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राष्ट्रीय

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Code of Conduct

About Us

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.