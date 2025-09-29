मन्नतों से सजा आम का पेड़: वड़ोदरा के गरबा में दिखी आस्था की अनोखी परंपरा

वर्षों से आम के पेड़ को नवरात्रों में सजाया जाता है। माता के विभिन्न रूपों के पोस्टर भी लगाए जाते है। इस आम के पेड़ को मन्नत वाला पेड़ भी लोग कहते हैं। जो लोग गरबा में आते हैं। उनमें से कई लोग अपनी विश लिखकर माता के सामने पेड़ पर लगा देते हैं। बच्चों से लेकर बड़े और महिलाएं अपनी आस्था के अनुरूप यहां आकर विश लिखती हैं।