Ghoomar Festival: राजस्थान में बुधवार को होगा घूमर फेस्टिवल–2025, सातों संभागों में भव्य आयोजन, मिलेगा इनाम

राजस्थान घूमर महोत्सव 2025
Rajasthan Culture: जयपुर। उपमुख्यमंत्री पर्यटन और कला एवं संस्कृति मंत्री दिया कुमारी ने जयपुर के विद्याधर नगर स्टेडियम फुटबॉल ग्राउण्ड में बुधवार शाम 4.30 बजे आयोजित होने जा रहे राज्य स्तरीय घूमर समारोह की तैयारियों का मंगलवार को निरीक्षण किया।
दिया कुमारी ने बताया कि राजस्थान की लोक- संस्कृति, पारंपरिक कलाओं और जनभागीदारी आधारित सांस्कृतिक मॉडल को नई दिशा देने के उद्देश्य से राज्य सरकार द्वारा घूमर फेस्टिवल–2025 का बुधवार को प्रदेश के सातों संभागीय मुख्यालयों पर एक साथ भव्य आयोजन किया जाएगा।
उपमुख्यमंत्री दिया कुमारी मंगलवार शाम को जयपुर विद्याधर नगर स्टेडियम के फुटबॉल ग्राउण्ड पर पहुंची और वहां उन्होंने राज्य स्तरीय कार्यक्रम की तैयारियों का गहन अवलोकन किया।
दिया कुमारी ने मंच व्यवस्था, प्रवेश मार्ग, सुरक्षा प्रबंधन, रिहर्सल, तकनीकी समन्वय और दर्शक सुविधा सहित सभी आवश्यक पहलुओं की विस्तृत समीक्षा की।
उपमुख्यमंत्री ने सम्बंधित अधिकारियों और टीम को निर्देश दिए कि पूरे कार्यक्रम को सुगठित, समयबद्ध और राजस्थान की सांस्कृतिक गरिमा के अनुरूप संपादित किया जाए।
उपमुख्यमंत्री ने कहा कि “घूमर नृत्य राजस्थान की आत्मा है। यह उत्सव हमारी लोक-संस्कृति को नई ऊर्जा देगा और भविष्य में पर्यटन से जुड़ी व्यापक संभावनाओं को भी सशक्त करेगा। ''
दिया कुमारी ने कहा कि राज्य सरकार की प्राथमिकता है कि सांस्कृतिक परंपराओं को जनभागीदारी और नवाचारों के साथ जोड़कर एक स्थायी मॉडल तैयार किया जाए।
पर्यटन आयुक्त रुक्मणि रियाड़ ने बताया कि पर्यटन विभाग ने कार्यक्रम की सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं। घूमर महोत्सव के लिए प्रतिभागियों के साथ स्थानीय समुदाय में भी उत्साह का माहौल है।
पर्यटन आयुक्त ने बताया कि इस वर्ष कार्यक्रम का दायरा उल्लेखनीय रूप से बढ़ाया गया है। जयपुर, जोधपुर, अजमेर, उदयपुर, बीकानेर, कोटा और भरतपुर सातों संभागों में बुधवार शाम एक ही समय पर महोत्सव का शुभारंभ होगा। विभाग के अनुसार कई क्षेत्रों में पंजीकरण संख्या अपेक्षा से काफी अधिक रही है, जिससे प्रतिभागियों का उत्साह स्पष्ट झलकता है।
जयपुर और जोधपुर में 1500 से अधिक पंजीकरण प्राप्त होने पर इन दोनों शहरों को उच्च श्रेणी पुरस्कार श्रेणी में शामिल किया गया है।
—इन दोनों संभागों में—बेस्ट ग्रुप डांस, बेस्ट कॉस्ट्यूम, बेस्ट ज्वेलरी, बेस्ट सिंक्रोनाइजिंग और बेस्ट कोरियोग्राफी—श्रेणियों में कुल ₹2,34,000 के पुरस्कार प्रदान किए जाएंगे।
—अन्य पांच संभागों के लिए कुल ₹1,04,000 की पुरस्कार राशि निर्धारित की गई है।
•जयपुर – फुटबॉल ग्राउंड, विद्याधर नगर स्टेडियम
•अजमेर – खेल स्टेडियम, सम्राट पृथ्वीराज राजकीय महाविद्यालय
•भरतपुर – विश्वप्रिय शास्त्री पार्क
•बीकानेर – डॉ. करणी सिंह स्टेडियम
•जोधपुर – राजकीय उम्मेद स्टेडियम
•कोटा – शौर्य घाट, चम्बल नदी तट
•उदयपुर – भंडारी दर्शक मंडप
