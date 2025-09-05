Give Up Campaign: गिव अप अभियान की ऐतिहासिक सफलता, 31 लाख अपात्र बाहर, 60 लाख नए लाभार्थी जुड़े

अब तक 31 लाख से अधिक अपात्र लाभार्थियों ने स्वेच्छा से खाद्य सुरक्षा छोड़ी है। इसके परिणामस्वरूप करीब 60 लाख नए पात्र लाभार्थी खाद्य सुरक्षा से जुड़े हैं। इन्हें नि:शुल्क गेहूं, मुख्यमंत्री रसोई गैस सब्सिडी योजना के तहत गैस सिलेंडर, मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना में 25 लाख रुपए तक का नि:शुल्क इलाज तथा दुर्घटना बीमा योजना के तहत 10 लाख रुपए तक का बीमा कवर दिया जा रहा है। इस कदम से राज्य को लगभग 568 करोड़ रुपए की राजकोषीय बचत हुई है, जिसे सीधे लाभार्थियों के कल्याण पर खर्च किया जा रहा है। अभियान की सफलता को देखते हुए इसकी अवधि 31 अक्टूबर 2025 तक बढ़ा दी गई है।

जयपुर जिले में ही 2.25 लाख से अधिक अपात्र लाभार्थियों ने खाद्य सुरक्षा छोड़ी है, जबकि 2.48 लाख नए पात्र जुड़े हैं। मंत्री ने कहा कि अब प्रवर्तन एजेंसियां अपात्रों की पहचान कर सार्वजनिक रूप से सूची जारी करेंगी। 31 अक्टूबर तक गिव अप न करने वाले अपात्रों से 1 नवम्बर से 30.57 रुपए प्रति किलो गेहूं की दर से वसूली की जाएगी।