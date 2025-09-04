School Education: राजस्थान के स्कूलों का हाल, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री-राष्ट्रपति का नाम तक नहीं बता पाए छात्र

इसके बाद मंत्री शहीद मेजर योगेश अग्रवाल राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, मुरलीपुरा पहुंचे। यहां की स्थिति और भी खराब मिली। प्रधानाचार्य रचना दूदवाल सहित कई शिक्षक बिना सूचना अनुपस्थित थे। मूवमेंट रजिस्टर और शाला दर्पण पर अवकाश की जानकारी दर्ज नहीं की गई थी। निरीक्षण के दौरान कक्षाओं में गंदगी, जाले और अव्यवस्था साफ नजर आई। मंत्री ने इसे गंभीर लापरवाही मानते हुए जिला शिक्षा अधिकारी को प्रधानाचार्य के खिलाफ कार्रवाई का प्रस्ताव भेजने के निर्देश दिए।