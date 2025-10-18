Rajasthan: एसोसिएट प्रोफेसर रामावतार के लॉकर ने उगला सोना, कीमत लाखों में; मकान का वैल्यूएशन जारी

बैंक पहुंची एसीबी टीम। फोटो: पत्रिका
जयपुर। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (एसीबी) ने ऑपरेशन भू-देव के तहत इंदिरा गांधी पंचायती राज एवं ग्रामीण विकास संस्थान में एसोसिएट प्रोफेसर (अधिशासी अभियंता) रामावतार मीणा के बैंक लॉकर को खोला। एसीबी की कार्यवाहक डीजी स्मिता श्रीवास्तव ने बताया कि बैंक लॉकर से लगभग 72 लाख रुपए मूल्य का 560 ग्राम सोना बरामद हुआ।
एसीबी को रामावतार मीणा के घर तलाशी के दौरान भारतीय स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, इंदिरा गांधी नगर शाखा, जयपुर में लॉकर होने की जानकारी मिली थी। जांच टीम अब उनके निर्माणाधीन मकान का वैल्यूएशन करा रही है, जिससे और अधिक संपत्ति उजागर होने की संभावना है।
गौरतलब है कि एसीबी ने रामावतार मीणा के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति का मामला दर्ज कर जयपुर, सवाईमाधोपुर और करौली सहित एक दर्जन ठिकानों पर सर्च ऑपरेशन चलाया था। जांच में सामने आया कि मीणा ने सरकारी सेवा में रहते हुए लगभग 2.77 करोड़ रुपए की आय से अधिक संपत्तियां अर्जित कीं, जो उनकी वैध आय से करीब 115 प्रतिशत अधिक है।
