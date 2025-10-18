Rajasthan: एसोसिएट प्रोफेसर रामावतार के लॉकर ने उगला सोना, कीमत लाखों में; मकान का वैल्यूएशन जारी

गौरतलब है कि एसीबी ने रामावतार मीणा के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति का मामला दर्ज कर जयपुर, सवाईमाधोपुर और करौली सहित एक दर्जन ठिकानों पर सर्च ऑपरेशन चलाया था। जांच में सामने आया कि मीणा ने सरकारी सेवा में रहते हुए लगभग 2.77 करोड़ रुपए की आय से अधिक संपत्तियां अर्जित कीं, जो उनकी वैध आय से करीब 115 प्रतिशत अधिक है।