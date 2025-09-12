स्वर्णिम चतुर्भुज हाइवे की बारिश ने बिगाड़ी स्थिति, एनएचएआई हुआ सख्त

कोटपूतली-बहरोड़. दिल्ली जयपुर राष्ट्रीय राजमार्ग-48, जिसे देश का सबसे व्यस्त मार्ग माना जाता है इन दिनों बदहाली की तस्वीर पेश कर रहा है। हालिया बारिश के बाद जगह-जगह गड्डे, जलभराव और टूटे सर्विस रोड ने आमजन की परेशानी बढ़ा दी है। इन हालातों का जायजा लेने राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ( NHAI ) के परियोजना निदेशक अजय कुमार आर्य ने जिले का एकदिवसीय दौरा कर राष्ट्रीय राजमार्ग-48 की स्थिति देखी। उन्होंने वर्षा से हुए जलभराव, सड़क की टूट-फूट और ट्रैफिक व्यवस्था से जुड़ी समस्याओं का आंकलन करते हुए ठेकेदारों को कार्य गति बढ़ाने के निर्देश दिए।
अजय आर्य ने कहा कि यह हाईवे देश के सबसे व्यस्त मार्गों में शामिल है और स्वर्णिम चतुर्भुज का हिस्सा होने से यहां ट्रैफिक वॉल्यूम सर्वाधिक रहता है। इसलिए समय पर मरम्मत और सुव्यवस्थित प्रबंधन जरूरी है। उन्होंने बताया कि एनएचएआई की ओर से शाहपुरा और बहरोड़ में फ्लाईओवर निर्माण कार्य तेज़ी से प्रगति पर है जबकि जागुवास फ्लाईओवर का कार्य पूर्ण हो चुका है। अब तक 70-75 प्रतिशत कार्य पूरा हो चुका है और शेष कार्य भी जल्द पूरा कर लिया जाएगा।
निरीक्षण के दौरान उन्होंने वाहन चालकों से अपील की कि वे लेन अनुशासन का पालन करें और सर्विस लेन का उपयोग सुनिश्चित करें। वहीं भारी वाहन चालकों को निर्धारित लेन से बाहर न जाने की सख़्त हिदायत दी। उन्होंने कहा कि हाईवे पर ऑटोमेटिक ट्रैफिक सिस्टम लागू करने की दिशा में पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया गया है जिससे दुर्घटनाओं में कमी आएगी और ट्रैफिक डाटा भी उपलब्ध होगा।
स्थानीय लोग लंबे समय से टूटे सर्विस रोड और जलभराव की समस्या से परेशान हैं। जिला कलक्टर प्रियंका गोस्वामी के साथ हुई बैठक में जिला कलक्टर ने इस मुद्दे को प्रमुखता से रखा जिसपर आर्य ने सर्विस रोड और जलभराव की समस्याओं को जल्द सुलझाने का आश्वासन दिया। उन्होंने कहा कि भविष्य में परेशानी से बचने के लिए कंक्रीट सडक़ निर्माण की योजना पर भी काम किया जाएगा। इस दौरान प्रबंधक (तक.) महेन्द्र चावला, उप प्रबंधक (तक.) मो. जिशान, साईट अभियंता सतीश कुमार सिंह और टीम लीडर अभय शुक्ला सहित एनएचएआई व ठेकेदार कंपनी के अधिकारी मौजूद रहे।