स्वर्णिम चतुर्भुज हाइवे की बारिश ने बिगाड़ी स्थिति, एनएचएआई हुआ सख्त

स्थानीय लोग लंबे समय से टूटे सर्विस रोड और जलभराव की समस्या से परेशान हैं। जिला कलक्टर प्रियंका गोस्वामी के साथ हुई बैठक में जिला कलक्टर ने इस मुद्दे को प्रमुखता से रखा जिसपर आर्य ने सर्विस रोड और जलभराव की समस्याओं को जल्द सुलझाने का आश्वासन दिया। उन्होंने कहा कि भविष्य में परेशानी से बचने के लिए कंक्रीट सडक़ निर्माण की योजना पर भी काम किया जाएगा। इस दौरान प्रबंधक (तक.) महेन्द्र चावला, उप प्रबंधक (तक.) मो. जिशान, साईट अभियंता सतीश कुमार सिंह और टीम लीडर अभय शुक्ला सहित एनएचएआई व ठेकेदार कंपनी के अधिकारी मौजूद रहे।