Good News: राजस्थान सरकार का बड़ा फैसला, सडक़ों, जल योजनाओं और आईटी विकास पर 3 हजार करोड़ से ज्यादा की मंजूरी

Urban Development: जयपुर। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में राजस्थान सरकार ने प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों में विकास और सुविधाओं को सुदृढ़ करने के लिए बड़ी वित्तीय सहमति प्रदान की है।

सूचना एवं प्रौद्योगिकी और संचार विभाग को ‘राजधारा 2.0‘ की स्थापना के लिए 35 करोड़ रुपए और आईएचआरएमएस व आईएफएमएस प्लेटफॉर्म को सशक्त बनाने के लिए 85 करोड़ रुपए की मंजूरी दी गई है। वहीं, सार्वजनिक निर्माण विभाग को 80 विधानसभा क्षेत्रों में 1405 नॉन-पेचेबल/मिसिंग लिंक सडक़ों के निर्माण के लिए 885.09 करोड़ रुपए तथा 112 विधानसभा क्षेत्रों में 2214 सडक़ों के लिए 1360.46 करोड़ रुपए की स्वीकृति प्रदान की गई है।