Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

जयपुर

Good News: राजस्थान सरकार का बड़ा फैसला, सडक़ों, जल योजनाओं और आईटी विकास पर 3 हजार करोड़ से ज्यादा की मंजूरी

Road Development: नगरीय विकास को बढ़ावा: अभियांत्रिकी संवर्ग और जयपुर विकास प्राधिकरण में 668 नए पद सृजित। राजधारा 2.0 से लेकर जल जीवन मिशन तक मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने दी बड़ी वित्तीय सहमति।

जयपुर

Rajesh Dixit

Sep 04, 2025

CM-Bhajanlal-6
सीएम भजनलाल शर्मा। फोटो: पत्रिका

Urban Development: जयपुर। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में राजस्थान सरकार ने प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों में विकास और सुविधाओं को सुदृढ़ करने के लिए बड़ी वित्तीय सहमति प्रदान की है।
सूचना एवं प्रौद्योगिकी और संचार विभाग को ‘राजधारा 2.0‘ की स्थापना के लिए 35 करोड़ रुपए और आईएचआरएमएस व आईएफएमएस प्लेटफॉर्म को सशक्त बनाने के लिए 85 करोड़ रुपए की मंजूरी दी गई है। वहीं, सार्वजनिक निर्माण विभाग को 80 विधानसभा क्षेत्रों में 1405 नॉन-पेचेबल/मिसिंग लिंक सडक़ों के निर्माण के लिए 885.09 करोड़ रुपए तथा 112 विधानसभा क्षेत्रों में 2214 सडक़ों के लिए 1360.46 करोड़ रुपए की स्वीकृति प्रदान की गई है।


जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग को जल जीवन मिशन के तहत पेयजल योजनाओं पर कार्य के लिए 1405.95 करोड़ रुपए की सहमति दी गई है। इसके साथ ही भरतपुर जिले में बाणगंगा, गंभीरी और रूपारेल नदियों से जुड़े फीडर सिस्टम व जल संरचनाओं के जीर्णोद्धार और नवीनीकरण के लिए 1145.09 लाख रुपए की स्वीकृति जारी की गई है।


इसके अलावा नगरीय विकास विभाग में कैडर रिव्यू कर अभियांत्रिकी संवर्ग में 228 नए पद तथा जयपुर विकास प्राधिकरण में विभिन्न संवर्गों में 440 नए पदों के सृजन की भी स्वीकृति दी गई है।

ये भी पढ़ें

Holiday: पांच सितम्बर को रहेगा अवकाश, स्कूल-कॉलेज व सभी सरकारी दफ्तर रहेंगे बंद
जयपुर
school holidays

ये भी पढ़ें

RGHS Scheme: बड़ा निर्णय, आरजीएचएस योजना में बड़ी राहत, अस्पतालों ने फिर शुरू कीं सेवाएं
जयपुर
RGHS New Update Rajasthan 15 July no cashless treatment in RGHS scheme private hospitals warn

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

04 Sept 2025 09:08 am

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / Good News: राजस्थान सरकार का बड़ा फैसला, सडक़ों, जल योजनाओं और आईटी विकास पर 3 हजार करोड़ से ज्यादा की मंजूरी

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.

पत्रिका कनेक्ट