Good News: राजस्थान सरकार का बड़ा फैसला, सडक़ों, जल योजनाओं और आईटी विकास पर 3 हजार करोड़ से ज्यादा की मंजूरी

Urban Development: जयपुर। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में राजस्थान सरकार ने प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों में विकास और सुविधाओं को सुदृढ़ करने के लिए बड़ी वित्तीय सहमति प्रदान की है।
सूचना एवं प्रौद्योगिकी और संचार विभाग को ‘राजधारा 2.0‘ की स्थापना के लिए 35 करोड़ रुपए और आईएचआरएमएस व आईएफएमएस प्लेटफॉर्म को सशक्त बनाने के लिए 85 करोड़ रुपए की मंजूरी दी गई है। वहीं, सार्वजनिक निर्माण विभाग को 80 विधानसभा क्षेत्रों में 1405 नॉन-पेचेबल/मिसिंग लिंक सडक़ों के निर्माण के लिए 885.09 करोड़ रुपए तथा 112 विधानसभा क्षेत्रों में 2214 सडक़ों के लिए 1360.46 करोड़ रुपए की स्वीकृति प्रदान की गई है।
जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग को जल जीवन मिशन के तहत पेयजल योजनाओं पर कार्य के लिए 1405.95 करोड़ रुपए की सहमति दी गई है। इसके साथ ही भरतपुर जिले में बाणगंगा, गंभीरी और रूपारेल नदियों से जुड़े फीडर सिस्टम व जल संरचनाओं के जीर्णोद्धार और नवीनीकरण के लिए 1145.09 लाख रुपए की स्वीकृति जारी की गई है।
इसके अलावा नगरीय विकास विभाग में कैडर रिव्यू कर अभियांत्रिकी संवर्ग में 228 नए पद तथा जयपुर विकास प्राधिकरण में विभिन्न संवर्गों में 440 नए पदों के सृजन की भी स्वीकृति दी गई है।