RGHS Scheme: बड़ा निर्णय, आरजीएचएस योजना में बड़ी राहत, अस्पतालों ने फिर शुरू कीं सेवाएं

राजस्थान स्टेट हैल्थ एश्योरेंस एजेंसी के मुख्य कार्यकारी अधिकारी हरजी लाल अटल ने बताया कि अस्पतालों के साथ हुई चर्चा के आधार पर बकाया भुगतान की प्रक्रिया को और तेज किया जाएगा। इसके साथ ही, सीजीएचएस के अनुसार आरजीएचएस दरों में संशोधन की संभावनाओं का परीक्षण किया जाएगा। उन्होंने आगे बताया कि योजना के तहत न्यूनतम दस्तावेज प्रोटोकॉल, एसओपी, एम्पेनलमेंट नियमों और पारदर्शिता को बेहतर बनाने के लिए एक संयुक्त कमेटी का गठन किया गया है। इस कमेटी में अस्पतालों के प्रतिनिधियों को भी शामिल किया जाएगा, और उनके सुझावों के आधार पर नीतिगत बदलाव किए जाएंगे।