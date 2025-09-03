Patrika LogoSwitch to English

जयपुर

RGHS Scheme: बड़ा निर्णय, आरजीएचएस योजना में बड़ी राहत, अस्पतालों ने फिर शुरू कीं सेवाएं

Rajasthan healthcare: अस्पतालों के साथ हुई चर्चा के आधार पर बकाया भुगतान की प्रक्रिया को और तेज किया जाएगा। इसके साथ ही, सीजीएचएस के अनुसार आरजीएचएस दरों में संशोधन की संभावनाओं का परीक्षण किया जाएगा।

जयपुर

Rajesh Dixit

Sep 03, 2025

Rajasthan healthcare: जयपुर। राजस्थान गवर्नमेंट हैल्थ स्कीम (आरजीएचएस) के तहत सूचीबद्ध अस्पतालों ने चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री गजेन्द्र सिंह खींवसर के निर्देश पर हुई सकारात्मक वार्ता के बाद बुधवार दोपहर से अपनी सेवाएं पुन: शुरू कर दी हैं। यह कदम प्रदेश के लाखों लाभार्थियों के लिए राहत की खबर है।
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग की प्रमुख शासन सचिव गायत्री राठौड़ ने बताया कि बुधवार सुबह आरजीएचएस से जुड़े अस्पतालों के प्रतिनिधियों के साथ गहन और सकारात्मक चर्चा हुई।

इस चर्चा के बाद अस्पतालों ने तत्काल प्रभाव से सेवाएं शुरू करने पर सहमति जताई। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार आरजीएचएस योजना को और सुदृढ़ करने के साथ-साथ इसमें अनियमितताओं को रोकने के लिए निरंतर प्रयासरत है। योजना में लाभार्थियों को अधिकतम लाभ सुनिश्चित करने और सभी हितधारकों की संतुष्टि के लिए आवश्यक बदलाव भी किए जा रहे हैं।

बकाया भुगतान की प्रक्रिया और होगी तेज

राजस्थान स्टेट हैल्थ एश्योरेंस एजेंसी के मुख्य कार्यकारी अधिकारी हरजी लाल अटल ने बताया कि अस्पतालों के साथ हुई चर्चा के आधार पर बकाया भुगतान की प्रक्रिया को और तेज किया जाएगा। इसके साथ ही, सीजीएचएस के अनुसार आरजीएचएस दरों में संशोधन की संभावनाओं का परीक्षण किया जाएगा। उन्होंने आगे बताया कि योजना के तहत न्यूनतम दस्तावेज प्रोटोकॉल, एसओपी, एम्पेनलमेंट नियमों और पारदर्शिता को बेहतर बनाने के लिए एक संयुक्त कमेटी का गठन किया गया है। इस कमेटी में अस्पतालों के प्रतिनिधियों को भी शामिल किया जाएगा, और उनके सुझावों के आधार पर नीतिगत बदलाव किए जाएंगे।

Published on:

03 Sept 2025 04:19 pm

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / RGHS Scheme: बड़ा निर्णय, आरजीएचएस योजना में बड़ी राहत, अस्पतालों ने फिर शुरू कीं सेवाएं

