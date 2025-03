10वीं, 12वीं पास, डिप्लोमा धारकों के लिए खुशखबरी, 5000 रुपए प्रतिमाह मिलेगा स्टाइपेंड, 12 मार्च तक आवेदन

यह भी पढ़ें Mega Job Fair : रोजगार का महाकुंभ, 8 मार्च को मिलेगा युवाओं को सुनहरा मौका, नौकरी की तलाश खत्म देश की टॉप 500 कंपनियों में इंटर्न बनने का सुनहरा मौका देश के 1 करोड़ युवाओं को देश की टॉप 500 कम्पनीज में अगले 5 वर्ष में इन्टर्न के रुप में उनके कौशल विकास 12 महिने का प्रशिक्षण प्रदान किया जायेगा। इसके लिए आवेदन करने की अंतिम तिथि 12 मार्च 2025 है। राजस्थान में इंटर्नशिप के लिए कुल 4 हजार 839 पद रखे गये हैं। देश के 1 करोड़ युवाओं को देश की टॉप 500 कम्पनीज में अगले 5 वर्ष में इन्टर्न के रुप में उनके कौशल विकास 12 महिने का प्रशिक्षण प्रदान किया जायेगा। इसके लिए आवेदन करने की अंतिम तिथि 12 मार्च 2025 है। राजस्थान में इंटर्नशिप के लिए कुल 4 हजार 839 पद रखे गये हैं।

कौशल, नियोजन एवं उद्यमिता विभाग के प्रशिक्षण निदेशक एस.के. खण्डेलवाल ने बताया कि इस योजना के पायलट प्रोजेक्ट राउंड-।। के संदर्भ में शुक्रवार को शासन सचिव, कौशल नियोजन एवं उद्यमिता विभाग की अध्यक्षता में वीडियो कांफ्रेन्स का आयोजन किया गया जिसमें राज्य में संचालित सभी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों को 08 मार्च (शनिवार) एवं 09 मार्च (रविवार) को खुला रखते हुए मुख्य सचिव के निर्देशानुसार स्कीम के तहत प्रत्येक अवसर के विरूद्ध 10 गुना एवं उससे अधिक आवेदन कराने निर्देशित किया गया है।