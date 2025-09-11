Good News: निवेशकों के लिए खुशखबरी, 7,000 भूखण्डों पर मिलेगा विशेष अवसर, आवेदन प्रक्रिया 12 सितम्बर से शुरू

RIICO Direct Allotment Scheme 2025: जयपुर। राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास एवं निवेश निगम (रीको) की प्रत्यक्ष आवंटन योजना-2025 को उद्योग जगत से मिल रही उत्साहजनक प्रतिक्रिया के बाद अब इसका पंचम चरण शुरू होने जा रहा है। यह चरण 12 सितम्बर से 26 सितम्बर तक चलेगा, जिसमें निवेशक ऑनलाइन आवेदन और ईएमडी राशि जमा कर सकेंगे।रीको प्रशासन के अनुसार इस चरण की ई-लॉटरी आगामी 3 अक्टूबर को निकाली जाएगी। इस योजना का उद्देश्य राज्य में औद्योगिक विकास को गति देना और निवेशकों को पारदर्शी तरीके से भूखण्ड उपलब्ध कराना है। उल्लेखनीय है कि इसी वर्ष मार्च में शुरू की गई इस योजना के चार चरणों में अब तक हजारों उद्यमियों को लाभ मिला है और 1100 से अधिक आवेदन प्राप्त हुए हैं।