जयपुर

Good News: राजस्थान के लोगों के लिए बड़ी सौगात, शहरों में दौड़ेगी 475 इलेक्ट्रिक बसें; केंद्र सरकार से मिली मंजूरी

केंद्र सरकार की प्रधानमंत्री ई-बस सेवा योजना के तहत राजस्थान को 475 अतिरिक्त इलेक्ट्रिक बसों (ई-बस) की मंजूरी मिली है।

जयपुर

Lokendra Sainger

Aug 16, 2025

475 electric buses for rajasthan
Photo- Patrika Network (सांकेतिक तस्वीर)

Prime Minister's E-Bus Service Scheme: राजस्थान में सार्वजनिक परिवहन और अधिक पर्यावरण-अनुकूल बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाया गया है। केंद्र सरकार की प्रधानमंत्री ई-बस सेवा योजना के तहत राजस्थान को 475 अतिरिक्त इलेक्ट्रिक बसों (E-Buses) की मंजूरी मिली है। स्वायत्त शासन विभाग (LSG) ने 625 ई-बसों का प्रस्ताव भेजा था, जिसमें से 475 बसों की स्वीकृति प्राप्त हुई है।

इनमें से 300 ई-बसें राजधानी जयपुर को आवंटित होंगी। जबकि सीकर, अलवर और बीकानेर को 50-50 बसें मिलेंगी। यह कदम न केवल शहरी परिवहन को आधुनिक बनाएगा, बल्कि प्रदूषण को कम करने और पर्यावरण संरक्षण में भी योगदान देगा।

JCTSL के पास हो जाएंगी 870 बसें

जयपुर सिटी ट्रांसपोर्ट सर्विस लिमिटेड (JCTSL) के बेड़े में इन बसों के शामिल होने से जयपुर में बसों की संख्या 870 तक पहुंच जाएगी। जिसमें 450 इलेक्ट्रिक, 300 सीएनजी और 120 डीजल बसें होंगी। पहले चरण में जयपुर को 150 बसें 6 महीने के भीतर मिलेंगी और दूसरे चरण में 300 अतिरिक्त बसें शामिल होंगी।

एक बार चार्ज से चलेगी 180 KM

इन बसों के संचालन के लिए टोडी और बगराना डिपो में चार्जिंग स्टेशन स्थापित किए जा रहे हैं। एक बार चार्ज होने पर ये बसें 180 किलोमीटर तक चल सकेंगी। इसके अलावा, सीकर, अलवर और बीकानेर में भी स्मार्ट डिपो और चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण तेजी से चल रहा है। इन डिपो में क्यूआर कोड आधारित टिकटिंग, मोबाइल ऐप बुकिंग और स्मार्ट कार्ड जैसी आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध होंगी।

Published on:

16 Aug 2025 09:21 pm

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / Good News: राजस्थान के लोगों के लिए बड़ी सौगात, शहरों में दौड़ेगी 475 इलेक्ट्रिक बसें; केंद्र सरकार से मिली मंजूरी

