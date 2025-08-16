Good News: राजस्थान के लोगों के लिए बड़ी सौगात, शहरों में दौड़ेगी 475 इलेक्ट्रिक बसें; केंद्र सरकार से मिली मंजूरी

इन बसों के संचालन के लिए टोडी और बगराना डिपो में चार्जिंग स्टेशन स्थापित किए जा रहे हैं। एक बार चार्ज होने पर ये बसें 180 किलोमीटर तक चल सकेंगी। इसके अलावा, सीकर, अलवर और बीकानेर में भी स्मार्ट डिपो और चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण तेजी से चल रहा है। इन डिपो में क्यूआर कोड आधारित टिकटिंग, मोबाइल ऐप बुकिंग और स्मार्ट कार्ड जैसी आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध होंगी।