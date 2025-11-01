खुशखबरी: इन सैनिकों की सम्मान राशि बढ़ाने पर आया अपडेट, जयपुर-जोधपुर में मिलेंगी ये खास सुविधाएं

राजगढ़, चूरू में सैनिक कल्याण कार्यालय की स्थापना पर भी सैद्धान्तिक सहमति बनी है। बैठक में यह भी तय हुआ कि शौर्य पदकों से अलंकृत सैनिकों की सम्मान राशि में बढ़ोतरी किए जाने के लिए अन्य राज्यों में इससे संबंधित हुए निर्णयों का अध्ययन कर व्यावहारिक नीति बनाई जाएगी। बैठक में सैनिक कल्याण मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने बताया कि राजस्थान प्रशासनिक सेवा में इस बार 40 पूर्व सैनिक चयनित हुए हैं।