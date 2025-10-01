Good News : जयपुर में अगर तीन मंजिला मकान है तो करें जमकर कमाई, इस योजना में सरकार अनुदान भी देगी

Good News : खुशखबर। अब आप अपने घर में रहने के साथ-साथ कमाई भी कर सकते हैं। घर की छत पर सब्जियां उगाएं, सरकार अनुदान देगी। जीहां, जयपुर में 'स्मार्ट सिटी रूफ टॉप फार्मिंग परियोजना' की शुरुआत की गई है। इस योजना के तहत जयपुर नगर निगम क्षेत्र में स्थित निजी आवासों की छतों पर सब्जियों की खेती करने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। यहीं नहीं इस योजना के इच्छुक लोगों को राजस्थान सरकार अनुदान भी देगी। इस योजना में सिर्फ नगर निगम क्षेत्र के निजी आवास आएंगे। ग्रामीण इलाकों के लिए योजना नहीं है। योजना के लिए जरूरी शर्तें क्या हैं जानें?