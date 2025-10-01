Patrika LogoSwitch to English

Good News : जयपुर में अगर तीन मंजिला मकान है तो करें जमकर कमाई, इस योजना में सरकार अनुदान भी देगी

Good News : खुशखबर। जयपुर में अगर तीन मंजिला मकान है तो करें जमकर कमाई। सरकार अनुदान भी देगी। जीहां, जयपुर में 'स्मार्ट सिटी रूफ टॉप फार्मिंग परियोजना' की शुरुआत की गई है।

2 min read

जयपुर

image

Sanjay Kumar Srivastava

Oct 01, 2025

Good News If three-story house in Jaipur you can earn a lot Rajasthan government will provide subsidy Smart City Roof Top Farming Project Start

फोटो पत्रिका

Good News : खुशखबर। अब आप अपने घर में रहने के साथ-साथ कमाई भी कर सकते हैं। घर की छत पर सब्जियां उगाएं, सरकार अनुदान देगी। जीहां, जयपुर में 'स्मार्ट सिटी रूफ टॉप फार्मिंग परियोजना' की शुरुआत की गई है। इस योजना के तहत जयपुर नगर निगम क्षेत्र में स्थित निजी आवासों की छतों पर सब्जियों की खेती करने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। यहीं नहीं इस योजना के इच्छुक लोगों को राजस्थान सरकार अनुदान भी देगी। इस योजना में सिर्फ नगर निगम क्षेत्र के निजी आवास आएंगे। ग्रामीण इलाकों के लिए योजना नहीं है। योजना के लिए जरूरी शर्तें क्या हैं जानें?

जयपुर नगर निगम क्षेत्र के निजी आवासीय भवन के स्वामी ही पात्र

अंतरराष्ट्रीय उद्यानिकी नवाचार एवं प्रशिक्षण संस्थान (आईएसआईटीसी) दुर्गापुरा के उप निदेशक संतोष गुप्ता ने बताया कि इस योजना के अंतर्गत केवल जयपुर नगर निगम क्षेत्र के निजी आवासीय भवनों के स्वामी ही आवेदन कर सकते हैं। वाणिज्यिक प्रतिष्ठान, संस्थान या अन्य गैर-आवासीय भवन इस योजना के अंतर्गत पात्र नहीं होंगे।

पहले आओ, पहले पाओ के आधार पर आवेदन

संतोष गुप्ता ने आगे बताया कि परियोजना के लिए आवेदन की अंतिम तिथि 31 अक्टूबर 2025 है। इच्छुक आवेदक 1 अक्टूबर से 31 अक्टूबर 2025 तक पहले आओ, पहले पाओ के आधार पर आवेदन कर सकते हैं। आवेदन की प्रक्रिया ऑफलाइन रहेगी। आवेदन पत्र संस्थान के कार्यालय से ही प्राप्त किया जा सकेगा।

इस दूरभाष नंबर 9636839317 पर करें संपर्क

संतोष गुप्ता ने आगे बताया कि योजना के दिशा-निर्देश, पात्रता की शर्तें तथा आवेदन पत्र का प्रारूप आईएसआईटीसी, दुर्गापुरा, जयपुर से प्राप्त किया जा सकता है। इस संबंध में अधिक जानकारी के लिए दूरभाष नंबर 9636839317 पर कार्यालय समय में संपर्क किया जा सकता है।

चार मंजिला मकान इस योजना में नहीं होंगे शामिल

रूफ टॉप यूनिट निर्माण की कुल अनुमानित लागत 53 हजार 619 रुपए है। इसमें से 70 प्रतिशत (37 हजार 534 रुपए) की राशि अनुदान के रूप में सरकार देगी जबकि शेष 30 प्रतिशत (16 हजार 085 रुपए) राशि लाभार्थी को स्वयं वहन करनी होगी। इस योजना में केवल 3 मंजिला भवन तक ही शामिल होंगे। चार मंजिला या इससे अधिक वाले इस योजना में शामिल नहीं होंगे। मकान की छत पर 200 वर्ग फीट खाली जगह जरूरी है। यहां पानी के लिए नल कनेक्शन जरूरी है।

