डूंगरपुर से बड़ी खबर, लबालब भरी गेपसागर झील कभी भी हो सकती है खाली, वजह चौंका देगी

Dungarpur Breaking News : डूंगरपुर का हार्ट ऑफ द सिटी ऐतिहासिक गेपसागर झील लाखों प्रयासों के बाद आठ साल के लंबे अंतराल के बाद लबालब होकर छलकने को आतुर हो रही है। पर, जिम्मेदारों की अनदेखी के चलते ओटा मार्ग पर बनी वॉल में छेद होने से लगातार पानी बह रहा है। इससे जलाशय ओवर-लो होने के पहले ही खाली हो रहा है। जागरूक लोगों ने जलाशय से हो रहे रिसाव को रोकने के लिए सक्षम स्तर तक बात भी पहुंचाई है। इसके बाद नगरपरिषद् ने आवश्यक प्रयास भी शुरू कर दिए हैं। पर, फिलहाल रिसाव जारी है। ऐसे में झील प्रेमियों के माथे पर चिंता की सलवटें लगातार बढ़ती ही जा रही हैं।