जयपुर

खुशखबरी, राजस्थान में जल जीवन मिशन को मिला 1507 करोड़ से अधिक का बजट, गांवों में बहेगा स्वच्छ पानी, देखें पूरी सूची

Safe Drinking Water: इस बजट से हजारों ग्रामीण परिवारों को स्वच्छ पेयजल की सुविधा मिलेगी। जल जीवन मिशन के तहत "हर घर नल, हर घर जल" के संकल्प को और मजबूती दी जाएगी।

less than 1 minute read

जयपुर

image

Rajesh Dixit

Sep 30, 2025

CM Bhajanlal Sharma

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा (फोटो-पत्रिका)

Jal Jeevan Mission: जयपुर। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में राज्य सरकार ने ग्रामीण इलाकों में हर घर तक नल से शुद्ध पेयजल पहुंचाने के लिए बड़ा कदम उठाया है। वित्त विभाग ने जल जीवन मिशन योजना के अंतर्गत जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग को 1507.16 करोड़ रुपये की वित्तीय स्वीकृति प्रदान की है। यह राशि विभिन्न जिलों की ग्राम पंचायतों में पेयजल कनेक्शन और आवश्यक कार्यों के लिए खर्च की जाएगी।

जल जीवन मिशन योजना : जिलावार स्वीकृत राशि

जिलाग्राम पंचायत / योजनास्वीकृत राशि (लाख/करोड़ रुपये)
उदयपुरउंदड़ी – 278.99, लोहरचा – 473.85, बीलवा – 323.88, बामरिया – 25.43, मेवाड़ो का मठ – 22.30, कोठड़ा – 121.20, कांकरिया – 125.42, पलचा – 90.10, केशरपुर (रामगढ़) – 158.38, पत्थरपरी – 307.04, मोरजरा – 343.30, मीरपुर – 99.40, जूड़ा – 86.42, गोगरूड़ – 106.36, जुना पड़ार – 89.00कुल लगभग 2,950 लाख
अलवरबेरर – 186.05, राजपुर – 182.25, नांगल मोहम्मद – 56.05, बूरियावास – 153.87, हुलियान – 105.89, थाना – 301.54, कईमासा – 128.55, टोडाजयसिंहपुरा – 174.38, मचरी – 130.16, हीसला मरबेट – 242.93, खोखर – 204.59, मिलकपुर – 150.58कुल लगभग 2,017 लाख
बांसवाड़ाऔरा – 157.34, पाड़ा – 146.06, सारनपुर – 130.40, नावाग्रह – 156.63कुल लगभग 590 लाख
जैसलमेरकिशन घाट51.05 करोड़
कोटाछीपा बड़ौद – 568.91 करोड़, कोटा-झालावाड़ (परवन अकावड़ योजना WSP-1) – 236.01 करोड़कुल 804.92 करोड़
अजमेरभिनाई418.91 करोड़
जोधपुरकरनियाली चैनपुरा277.50 लाख

30 Sept 2025 09:09 am

