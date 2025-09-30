खुशखबरी, राजस्थान में जल जीवन मिशन को मिला 1507 करोड़ से अधिक का बजट, गांवों में बहेगा स्वच्छ पानी, देखें पूरी सूची

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा (फोटो-पत्रिका)
Jal Jeevan Mission: जयपुर। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में राज्य सरकार ने ग्रामीण इलाकों में हर घर तक नल से शुद्ध पेयजल पहुंचाने के लिए बड़ा कदम उठाया है। वित्त विभाग ने जल जीवन मिशन योजना के अंतर्गत जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग को 1507.16 करोड़ रुपये की वित्तीय स्वीकृति प्रदान की है। यह राशि विभिन्न जिलों की ग्राम पंचायतों में पेयजल कनेक्शन और आवश्यक कार्यों के लिए खर्च की जाएगी।
|जिला
|ग्राम पंचायत / योजना
|स्वीकृत राशि (लाख/करोड़ रुपये)
|उदयपुर
|उंदड़ी – 278.99, लोहरचा – 473.85, बीलवा – 323.88, बामरिया – 25.43, मेवाड़ो का मठ – 22.30, कोठड़ा – 121.20, कांकरिया – 125.42, पलचा – 90.10, केशरपुर (रामगढ़) – 158.38, पत्थरपरी – 307.04, मोरजरा – 343.30, मीरपुर – 99.40, जूड़ा – 86.42, गोगरूड़ – 106.36, जुना पड़ार – 89.00
|कुल लगभग 2,950 लाख
|अलवर
|बेरर – 186.05, राजपुर – 182.25, नांगल मोहम्मद – 56.05, बूरियावास – 153.87, हुलियान – 105.89, थाना – 301.54, कईमासा – 128.55, टोडाजयसिंहपुरा – 174.38, मचरी – 130.16, हीसला मरबेट – 242.93, खोखर – 204.59, मिलकपुर – 150.58
|कुल लगभग 2,017 लाख
|बांसवाड़ा
|औरा – 157.34, पाड़ा – 146.06, सारनपुर – 130.40, नावाग्रह – 156.63
|कुल लगभग 590 लाख
|जैसलमेर
|किशन घाट
|51.05 करोड़
|कोटा
|छीपा बड़ौद – 568.91 करोड़, कोटा-झालावाड़ (परवन अकावड़ योजना WSP-1) – 236.01 करोड़
|कुल 804.92 करोड़
|अजमेर
|भिनाई
|418.91 करोड़
|जोधपुर
|करनियाली चैनपुरा
|277.50 लाख
