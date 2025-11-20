खुशखबरी, अब जयपुर शहर में अध्ययनरत विद्यार्थियों को मिलेगा किराया व भोजन का खर्च, जानें पूरी योजना

जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी अभिषेक सिद्ध ने बताया कि जिला मुख्यालय पर संचालित स्नातक एवं स्नातकोत्तर स्तर के राजकीय महाविद्यालयों के शैक्षिक पाठ्यक्रमों (कला, विज्ञान एवं वाणिज्य संकाय के लिए ) में अध्ययनरत अल्पसंख्यक समुदाय (मुस्लिम, सिक्ख, जैन, ईसाई, बौद्ध, पारसी) के वे छात्र (केवल बालक) जो घर से दूर रहकर (जो जयपुर जिला मुख्यालय/ निकाय सीमा से बाहर के निवासरत हो) जयपुर मुख्यालय पर कमरा किराया लेकर (पेइंग गेस्ट के रूप में) अध्ययन कर रहे है। ऐसे छात्रों के लिए आवास, भोजन एवं बिजली-पानी इत्यादि सुविधाओं के लिए पुनर्भरण राशि के रूप में अम्बेडकर डीबीटी वाउचर के अन्तर्गत महाविद्यालय में प्रवेश माह अनुसार राशि रू 2000/- प्रतिमाह प्रतिवर्ष (अधिकतम 10 माह) योजनान्तर्गत दी जाएगी।