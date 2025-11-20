खुशखबरी, अब जयपुर शहर में अध्ययनरत विद्यार्थियों को मिलेगा किराया व भोजन का खर्च, जानें पूरी योजना

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा। फोटो - ANI
DBT voucher benefits: जयपुर। अल्पसंख्यक समुदाय के विद्यार्थियों के लिए राहत और सहयोग का बड़ा अवसर देते हुए जिला अल्पसंख्यक कल्याण कार्यालय, जयपुर द्वारा अम्बेडकर डीबीटी वाउचर योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया जारी है। इस योजना के तहत उन छात्रों को प्रतिमाह 2,000 रुपए की पुनर्भरण राशि प्रदान की जाती है, जो घर से दूर रहकर जयपुर में किराए पर कमरा लेकर अध्ययन कर रहे हैं। योजना का लाभ अधिकतम 10 माह तक दिया जाएगा।
जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी अभिषेक सिद्ध ने बताया कि जिला मुख्यालय पर संचालित स्नातक एवं स्नातकोत्तर स्तर के राजकीय महाविद्यालयों के शैक्षिक पाठ्यक्रमों (कला, विज्ञान एवं वाणिज्य संकाय के लिए ) में अध्ययनरत अल्पसंख्यक समुदाय (मुस्लिम, सिक्ख, जैन, ईसाई, बौद्ध, पारसी) के वे छात्र (केवल बालक) जो घर से दूर रहकर (जो जयपुर जिला मुख्यालय/ निकाय सीमा से बाहर के निवासरत हो) जयपुर मुख्यालय पर कमरा किराया लेकर (पेइंग गेस्ट के रूप में) अध्ययन कर रहे है। ऐसे छात्रों के लिए आवास, भोजन एवं बिजली-पानी इत्यादि सुविधाओं के लिए पुनर्भरण राशि के रूप में अम्बेडकर डीबीटी वाउचर के अन्तर्गत महाविद्यालय में प्रवेश माह अनुसार राशि रू 2000/- प्रतिमाह प्रतिवर्ष (अधिकतम 10 माह) योजनान्तर्गत दी जाएगी।
इस योजना का उद्देश्य छात्रों को आवास, भोजन, बिजली-पानी जैसी मूलभूत सुविधाओं के खर्च में आर्थिक सहायता प्रदान करना है, जिससे वे बिना किसी आर्थिक दबाव के अपनी शिक्षा पर पूरा ध्यान केंद्रित कर सकें। शैक्षिक सत्र 2025-26 के लिए आवेदन करने की अंतिम तिथि 31 दिसम्बर 2025 निर्धारित की गई है।
इच्छुक विद्यार्थी एसएसओ पोर्टल sso.rajasthan.gov.in के माध्यम से या sims.rajasthan.gov.in पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। योजना से संबंधित विस्तृत जानकारी और सहायता प्राप्त करने के लिए कार्यालय के दूरभाष नंबर 0141-2785723 पर संपर्क किया जा सकता है।
