Good News : राजस्थान में आंगनबाड़ी के बच्चों को मिलेगा पहली कक्षा में प्रवेश, बनेगी अपार आइडी, केंद्र सरकार ने दी मान्यता

Good News : राजस्थान के लिए खुशखबर। आंगनबाड़ी केन्द्रों से निकलने वाले बच्चों को अब सीधे किसी भी स्कूल में पहली कक्षा में प्रवेश मिल सकेगा। आंगनबाड़ी में मिलने वाली प्रारंभिक शिक्षा नर्सरी, एलकेजी व यूकेजी के जैसे मान्य होगी। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने इसे मान्यता दे दी है। अब बच्चों को प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल एवं शिक्षा (ईसीसीई) प्रमाण पत्र दिया जाएगा। वहीं बच्चों की अपार (एपीएएआर) आइडी भी बनेगी, जो प्राइवेट व सरकारी स्कूलों में पहली कक्षा में प्रवेश के लिए मान्य होगी।