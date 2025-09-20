Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

एशिया कप 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वीडियोज़
वीडियोज़
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

जयपुर

Good News : परमाणु ऊर्जा के क्षेत्र में अग्रणी बनेगा हमारा राजस्थान, अक्षय ऊर्जा में देश में कौन सा नम्बर

Good News : राजस्थान की ऊर्जा क्षेत्र में 'पावर’ बढ़ती जा रही है। खुशखबर यह है कि परमाणु ऊर्जा के क्षेत्र में अग्रणी बनेगा हमारा राजस्थान। अक्षय ऊर्जा में देश में कौन सा नम्बर, जानकर चौंक जाएंगे।

जयपुर

Sanjay Kumar Srivastava

भवनेश गुप्ता

Sep 20, 2025

Good News Rajasthan become a Leader Nuclear Energy Field You shocked to know in rank country in renewable energy
ग्राफिक्स फोटो पत्रिका

Good News : राजस्थान की ऊर्जा क्षेत्र में 'पावर’ बढ़ती जा रही है। अक्षय ऊर्जा में देश में पहले पायदान पर रहने के बाद अब न्यूक्लियर ऊर्जा (परमाणु बिजली) में भी तेजी से आगे बढ़ रहा है। करीब 52 साल बाद रावतभाटा के बाद बांसवाड़ा में दूसरा न्यूक्लियर पावर प्लांट स्थापित होने जा रहा है। इसके पूरा होने और रावतभाटा में प्रस्तावित क्षमता विस्तार के बाद प्रदेश की न्यूक्लियर ऊर्जा क्षमता बढ़कर लगभग 6680 मेगावाट तक पहुंच जाएगी। न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया प्रदेश के अन्य जिलों में भी संभावना तलाश रहा है, इसके लिए ऊर्जा विभाग के अफसरों से भी चर्चा चल रही है।

खास यह है कि, परमाणु बिजली प्रोजेक्ट संचालन के लिए यूरेनियम और भारी पानी की जरूरत होती है। प्रदेश में सीकर जिले के खंडेला में यूरेनियम के भंडार मिले हैं और एटॉमिक मिनरल्स डायरेक्टरेट यहां काम कर रहा है। इसी तरह उदयपुर, दौसा, सीकर जिले के कई कुछ इलाकों में भी खोज चल रही है। इससे भविष्य में ईंधन के लिए बाहरी निर्भरता घटेगी।

ये भी पढ़ें

राजस्थान पुलिस विभाग ने भर्ती प्रक्रिया में किया बदलाव, नए फैसले से खिलाड़ी नाराज
जयपुर
Rajasthan Police Department has changed recruitment process new decision players unhappy they will not become police constables

ऐसे बढ़ेगी क्षमता

रावतभाटा न्यूक्लियर पावर प्लांट - होगी 3880 मेगावाट क्षमता : इसकी नींव वर्ष 1963 में कनाडा के सहयोग से रखी गई। पहला रिएक्टर 16 दिसम्बर, 1973 को ग्रिड से जुड़ा। यहां अभी 7 यूनिट शुरू हो चुकी हैं, जिसकी क्षमता 1780 मेगावाट है। 700 मेगावाट की आठवीं यूनिट जल्द शुरू होने वाली है। इसके बाद 9वीं और 10वीं यूनिट की प्लानिंग भी शुरू हो गई है। इनमें 700-700 मेगावाट की दो यूनिट लगेगी। ऐसे में कुल क्षमता 3880 मेगावाट हो जाएगी।

बांसवाड़ा- 2800 मेगावाट : पचास हजार करोड़ के निवेश से 2800 मेगावाट क्षमता का न्यूक्लियर पावर प्लांट लगेगा। नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन और न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया संयुक्त रूप से इसे तैयार करेगा।

परमाणु ऊर्जा की तस्वीर, राजस्थान होगा आगे

1- वर्तमान में भारत में 24 परमाणु रिएक्टर हैं, कुल क्षमता 8080 मेगावाट
2- राजस्थान की 7वीं इकाई जुड़ने के बाद क्षमता 9480 मेगावाट हो गई
3- 8वीं इकाई जुड़ने पर 10,180 मेगावाट होगी
4- ऐसे में सबसे ज्यादा इकाइयां और क्षमता रावतभाटा में हो जाएगी।
5- अभी सबसे अधिक उत्पादन क्षमता तमिलनाडु के कुडनकुलम (2000 मेगावाट) की है।

न्यूक्लियर ऊर्जा ग्रिड में होगी बड़ी भूमिका

रावतभाटा और बांसवाड़ा परियोजना के साथ राजस्थान देश के न्यूक्लियर पावर हब के रूप में उभरने की संभवना बढ गई है। विशेषज्ञों के अनुसार अगले दशक में न्यूक्लियर ऊर्जा राज्य की ऊर्जा सुरक्षा और ग्रीन पावर मिशन में अहम भूमिका होगी। राजस्थान देश के न्यूक्लियर ऊर्जा ग्रिड में बड़ी भूमिका निभाएगा।

ये भी पढ़ें

राजस्थान में बनाई जाए स्पा-सेंटर संचालन की नीति, हाईकोर्ट का राज्य सरकार को निर्देश
जोधपुर
Rajasthan High Court Directed State Goverment should formulate a policy for operating spa centres

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Updated on:

20 Sept 2025 11:28 am

Published on:

20 Sept 2025 10:54 am

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / Good News : परमाणु ऊर्जा के क्षेत्र में अग्रणी बनेगा हमारा राजस्थान, अक्षय ऊर्जा में देश में कौन सा नम्बर

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Asia Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.