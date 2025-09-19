Udaipur Crime : मूकबधिर युवती के पेट में दर्द हुआ तो ले गए अस्पताल, डाक्टर की बात सुनकर परिजनों के उड़ गए होश

Udaipur Crime : उदयपुर शहर के एक थाना क्षेत्र में युवती से गैंगरेप का मामला सामने आया है। एक सप्ताह पहले खुलासा हुआ, जब युवती का पेट दर्द हुआ। जांच कराई तो सात माह का गर्भ होने की जानकारी मिली। पुलिस ने दो व्यक्तियों को गिरफ्तार किया है। युवती मूकबधिर बताई है।
पुलिस ने बताया कि मामले में आरोपी छीपा मोहल्ला दक्षिणी आयड़ हाल सी पार्थ कॉलोनी भूपालपुरा निवासी और तेलीवाड़ा धानमंडी हाल बोहरा गणेशजी मंदिर के पीछे निवासी को गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने बताया, पीड़िता के परिजनों ने रिपोर्ट दी थी।
रिपोर्ट में बताया कि एक युवक ने 8 माह तक युवती को बहला फुसलाकर बलात्कार किया। इसके बाद युवक अपने दोस्त को भी युवती के पास ले गया। उसने भी युवती से बलात्कार किया। दोनों बदमाशों के कृत्य से युवती गर्भवती हो गई।
रिपोर्ट में बताया गया कि कुछ दिनों पहले युवती को पेट दर्द हुआ तो परिजन अस्पताल ले गए, जहां पता चला कि युवती सात माह की गर्भवती है। यह सुनकर परिजन हैरान रह गए और युवती को तत्काल थाने ले गए और केस दर्ज कराया।