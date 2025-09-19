Udaipur Crime : मूकबधिर युवती के पेट में दर्द हुआ तो ले गए अस्पताल, डाक्टर की बात सुनकर परिजनों के उड़ गए होश

Udaipur Crime : उदयपुर शहर के एक थाना क्षेत्र में युवती से गैंगरेप का मामला सामने आया है। एक सप्ताह पहले खुलासा हुआ, जब युवती का पेट दर्द हुआ। जांच कराई तो सात माह का गर्भ होने की जानकारी मिली। पुलिस ने दो व्यक्तियों को गिरफ्तार किया है। युवती मूकबधिर बताई है।