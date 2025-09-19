Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

एशिया कप 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वीडियोज़
वीडियोज़
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

उदयपुर

Udaipur Crime : मूकबधिर युवती के पेट में दर्द हुआ तो ले गए अस्पताल, डाक्टर की बात सुनकर परिजनों के उड़ गए होश

Udaipur Crime : उदयपुर शहर के एक थाना क्षेत्र में मूकबधिर युवती से गैंगरेप का मामला सामने आया है। एक सप्ताह पहले खुलासा हुआ कि उसे सात माह का गर्भ है। पुलिस ने दो व्यक्तियों को गिरफ्तार किया है।

उदयपुर

Sanjay Kumar Srivastava

Sep 19, 2025

Udaipur Crime deaf and mute girl suffered stomach pain her family took her to hospital doctor hearing family shocked
ग्राफिक्स फोटो पत्रिका

Udaipur Crime : उदयपुर शहर के एक थाना क्षेत्र में युवती से गैंगरेप का मामला सामने आया है। एक सप्ताह पहले खुलासा हुआ, जब युवती का पेट दर्द हुआ। जांच कराई तो सात माह का गर्भ होने की जानकारी मिली। पुलिस ने दो व्यक्तियों को गिरफ्तार किया है। युवती मूकबधिर बताई है।

पीड़िता के परिजनों ने रिपोर्ट दर्ज कराई

पुलिस ने बताया कि मामले में आरोपी छीपा मोहल्ला दक्षिणी आयड़ हाल सी पार्थ कॉलोनी भूपालपुरा निवासी और तेलीवाड़ा धानमंडी हाल बोहरा गणेशजी मंदिर के पीछे निवासी को गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने बताया, पीड़िता के परिजनों ने रिपोर्ट दी थी।

ये भी पढ़ें

Rajasthan : आखिरकार बांसवाड़ा के सनसनीखेज हत्याकांड का हुआ खुलासा, दोस्त ही निकला हत्यारा, जानें शातिर चालें
बांसवाड़ा
Banswara Sensational Murder Case has been Finally Solved friend turned out to be killer Know about his cunning tactics

दोनों बदमाशों के कृत्य से युवती हुई गर्भवती

रिपोर्ट में बताया कि एक युवक ने 8 माह तक युवती को बहला फुसलाकर बलात्कार किया। इसके बाद युवक अपने दोस्त को भी युवती के पास ले गया। उसने भी युवती से बलात्कार किया। दोनों बदमाशों के कृत्य से युवती गर्भवती हो गई।

युवती को पेट दर्द हुआ तो परिजन अस्पताल ले गए

रिपोर्ट में बताया गया कि कुछ दिनों पहले युवती को पेट दर्द हुआ तो परिजन अस्पताल ले गए, जहां पता चला कि युवती सात माह की गर्भवती है। यह सुनकर परिजन हैरान रह गए और युवती को तत्काल थाने ले गए और केस दर्ज कराया।

ये भी पढ़ें

Fertilizer Crisis : खाद के लिए भरतपुर में महिलाएं भी लाइन में, फिर भी लौट रहे मायूस, पढ़ें किसानों का दर्द, देखें फोटो
भरतपुर
Rajasthan Fertilizer Crisis Bharatpur Women in queue up for fertilizer yet return disappointed Read about farmers plight and see photos

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

19 Sept 2025 02:59 pm

Hindi News / Rajasthan / Udaipur / Udaipur Crime : मूकबधिर युवती के पेट में दर्द हुआ तो ले गए अस्पताल, डाक्टर की बात सुनकर परिजनों के उड़ गए होश

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Asia Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.