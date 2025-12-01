Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

इमरान खान

प्रधानमंत्री मोदी

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

जयपुर

Rajasthan Gravel : खुशखबर, बजरी का नया विकल्प बना एम-सैंड, राजस्थान की सरकारी परियोजनाओं में उपयोग हुआ अनिवार्य

Rajasthan Gravel : खुशखबर, राजस्थान में बजरी का नया विकल्प बना एम-सैंड। सरकारी परियोजनाओं में एम-सैंड का 25 फीसदी उपयोग अनिवार्य किया गया है। बजरी के नए विकल्प की वजह से जहां नदियों पर दबाव घटा है वहीं पर्यावरण सुधार के भी संकेत मिल रहे हैं। पढ़ें पूरी रिपोर्ट।

2 min read
Google source verification

जयपुर

image

Sanjay Kumar Srivastava

Dec 01, 2025

Good News Rajasthan M-Sand becomes new alternative to gravel government projects use mandatory

ग्राफिक्स फोटो पत्रिका

Rajasthan Gravel : राजस्थान में नदियों से होने वाले बजरी खनन पर निर्भरता कम करने के प्रयासों के बीच एम-सैंड विकल्प के रूप में तेजी से उभर रही है। भवन एवं अन्य निर्माण क्षेत्रों में इसके उपयोग में बढ़ोतरी से न सिर्फ नदियों पर दबाव घटा है, बल्कि पर्यावरणीय संतुलन में सुधार के संकेत भी मिलने लगे हैं। विशेषज्ञ इसे सकारात्मक कदम मानते हैं, हालांकि उनका कहना है कि वास्तविक प्रभाव आने वाले वर्षों में ही स्पष्ट होगा, क्योंकि फिलहाल उत्पादन कुल मांग का छोटा हिस्सा ही पूरा कर पा रहा है।

जयपुर-भरतपुर जिले सबसे अधिक यूनिट वाले क्षेत्र बने

राजस्थान में बजरी की वार्षिक मांग 70 से 80 मिलियन टन तक पहुंच रही है, जबकि एम-सैंड का उत्पादन अभी लगभग 15 मिलियन टन है, जो कुल आवश्यकता का करीब 19-20 फीसदी हिस्सा है। फिलहाल राज्य में लगभग 100 एम-सैंड यूनिट कार्यरत हैं, जबकि 25 से 30 नई यूनिटें शुरू होने की तैयारी में हैं। जयपुर और भरतपुर जिले सबसे अधिक यूनिट वाले क्षेत्र बन चुके हैं।

प्रत्येक जिले में पांच-पांच प्लॉट चिन्हित

खान विभाग ने एम-सैंड को बढ़ावा देने के लिए प्रत्येक जिले में पांच-पांच प्लॉट चिन्हित किए हैं, जिनमें से लगभग 50 प्लॉट की नीलामी हो चुकी है। यहां जल्द नई यूनिटें स्थापित होंगी। निर्माण क्षेत्र में भी इसके उपयोग को बढ़ाने की कवायद चल रही है। सरकारी परियोजनाओं में वर्तमान में 25 फीसदी एम-सैंड का उपयोग अनिवार्य है, जिसे नई नीति में बढ़ाकर 50 फीसदी करने की तैयारी है।

एम-सैंड की वर्तमान स्थिति

70-80 मिलियन टन बजरी की वार्षिक मांग।
15 मिलियन टन एम-सैंड का वार्षिक उत्पादन।
100 यूनिट संचालित।
25-30 नई यूनिटों की तैयारी।
03 करोड़ रुपए तक एक यूनिट पर लागत।

बजरी की तुलना में आधी कीमत

बाजार में एम-सैंड नदियों की बजरी की तुलना में लगभग आधी कीमत पर उपलब्ध है, जिससे निर्माण लागत में कमी आने की संभावना है। हालांकि कुछ तकनीकी चुनौतियां और गुणवत्ता नियंत्रण से जुड़े सवाल अब भी बने हुए हैं, जिन पर और काम करने की आवश्यकता है।

ये भी पढ़ें

Rajasthan Rivers : राजस्थान की ये 3 नदियां होंगी पुनर्जीवित, डीपीआर के लिए 30 करोड़ रुपए मंजूर
अलवर
Rajasthan These 3 rivers Ruparel Sabi Banganga will be revived Rs 30 crore approved for DPR

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

01 Dec 2025 10:20 am

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / Rajasthan Gravel : खुशखबर, बजरी का नया विकल्प बना एम-सैंड, राजस्थान की सरकारी परियोजनाओं में उपयोग हुआ अनिवार्य

बड़ी खबरें

View All

जयपुर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

LPG Price Cut: राजस्थान में सस्ता हुआ LPG गैस सिलेंडर, आज से नई दरें लागू; जानें अब कितने में मिलेगा

LPG gas cylinders Price Cut in Rajasthan
जयपुर

किसानों को बड़ी राहत: ऊर्जा मंत्री ने बता दिया राजस्थान में कब खत्म हो जाएगी यूरिया की किल्लत, कालाबाजारी पर सख्ती की चेतावनी

Energy Minister Hiralal Nagar
जयपुर

Cold Wave Alert: राजस्थान में एक साथ दो पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय, 3 व 4 दिसंबर को शीतलहर की चेतावनी

जयपुर

Rajasthan Crime: खेत पर सो रहा था प्रेमी जोड़ा, तभी पेट्रोल डालकर लगाई आग; महिला का जेठ और चाचा ससुर अरेस्ट

Jaipur Lovers Burnt Alive Case
जयपुर

राजस्थान की चट्टानों में मिला इलेक्ट्रिक कार से न्यूक्लियर पावर तक का कच्चा माल, 8 साल में भारत हो सकता है आत्मनिर्भर

Barmer Siwana Ring Complex Raw
जयपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Women's World Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.