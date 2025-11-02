Good News: राजस्थान को “एक्सीलेंस इन विंड एंड हाइब्रिड पॉलिसी” अवॉर्ड, हरित ऊर्जा में फिर बना देश का अग्रणी राज्य

Wind Hybrid Policy: जयपुर. राजस्थान अक्षय ऊर्जा के क्षेत्र में निरंतर नए आयाम स्थापित कर रहा है। इसी क्रम में राज्य को राष्ट्रीय स्तर पर “विंडर्जी इंडिया 2025” सम्मेलन में “एक्सीलेंस इन विंड एंड हाइब्रिड पॉलिसी” पुरस्कार से सम्मानित किया गया। चेन्नई में आयोजित इस दो दिवसीय सम्मेलन में केंद्रीय नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री प्रहलाद जोशी ने यह पुरस्कार राजस्थान सरकार एवं राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम लिमिटेड को प्रदान किया। निगम की ओर से जनरल मैनेजर राजीव सिंह ने यह सम्मान ग्रहण किया।