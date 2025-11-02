Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

जयपुर

Good News: राजस्थान को “एक्सीलेंस इन विंड एंड हाइब्रिड पॉलिसी” अवॉर्ड, हरित ऊर्जा में फिर बना देश का अग्रणी राज्य

Green Energy Hub: अक्षय ऊर्जा क्षेत्र में राजस्थान को मिली राष्ट्रीय पहचान। 40,000 मेगावाट से अधिक नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता के साथ राजस्थान बना ‘ग्रीन एनर्जी हब’।

less than 1 minute read
Google source verification

जयपुर

image

Rajesh Dixit

Nov 02, 2025

Wind Hybrid Policy: जयपुर. राजस्थान अक्षय ऊर्जा के क्षेत्र में निरंतर नए आयाम स्थापित कर रहा है। इसी क्रम में राज्य को राष्ट्रीय स्तर पर “विंडर्जी इंडिया 2025” सम्मेलन में “एक्सीलेंस इन विंड एंड हाइब्रिड पॉलिसी” पुरस्कार से सम्मानित किया गया। चेन्नई में आयोजित इस दो दिवसीय सम्मेलन में केंद्रीय नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री प्रहलाद जोशी ने यह पुरस्कार राजस्थान सरकार एवं राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम लिमिटेड को प्रदान किया। निगम की ओर से जनरल मैनेजर राजीव सिंह ने यह सम्मान ग्रहण किया।

ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर ने कहा कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के मार्गदर्शन में राज्य पवन और हाइब्रिड ऊर्जा उत्पादन में निरंतर अग्रणी स्थान बनाए हुए है। उन्होंने बताया कि यह सम्मान राज्य की निवेशक-हितैषी नीतियों और ऊर्जा विभाग की सक्रिय भूमिका का परिणाम है, जिसने राजस्थान को देश का अग्रणी ‘ग्रीन एनर्जी हब’ बनाया है। राज्य सरकार का लक्ष्य राजस्थान को हरित ऊर्जा निवेश और उत्पादन का वैश्विक केन्द्र बनाना है, जिससे रोजगार, नवाचार और तकनीकी नेतृत्व के नए अवसर उत्पन्न हों।

राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम लिमिटेड के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक रोहित गुप्ता ने बताया कि इस सम्मेलन का आयोजन इंडियन विंड टरबाइन मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन द्वारा किया गया, जिसमें देश-विदेश के ऊर्जा विशेषज्ञों और नीति निर्माताओं ने भाग लिया। राजस्थान को यह पुरस्कार पवन एवं हाइब्रिड ऊर्जा क्षेत्र में दूरदर्शी नीतियों, पारदर्शी निविदा प्रक्रियाओं और सतत विकास के प्रति प्रतिबद्धता के लिए दिया गया है।

वर्तमान में राजस्थान 40,407 मेगावाट की स्थापित नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता के साथ देश में प्रथम स्थान पर है। बीकानेर के पूगल क्षेत्र में विकसित हो रहा 2450 मेगावाट सोलर और 1250 MW/5000 MWh बैटरी ऊर्जा भंडारण पार्क देश का सबसे बड़ा पार्क होगा। इसी क्रम में 7 नवंबर को जयपुर में निवेशक सम्मेलन (इनवेस्टर्स मीट) आयोजित किया जाएगा।

ये भी पढ़ें

Wedding Scam: “शादी के कार्ड” के नाम पर साइबर ठगी, मोबाइल हो रहा है हैक, इन 5 तरीकों से ऐसे बचें
जयपुर
cyber security

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Updated on:

02 Nov 2025 10:18 am

Published on:

02 Nov 2025 10:13 am

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / Good News: राजस्थान को “एक्सीलेंस इन विंड एंड हाइब्रिड पॉलिसी” अवॉर्ड, हरित ऊर्जा में फिर बना देश का अग्रणी राज्य

बड़ी खबरें

View All

जयपुर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

हड़ताल से दबाव में नहीं भजनलाल सरकार: 7000 स्लीपर बसें नहीं चुका रही राजस्थान में होम टैक्स, करीब 700 ही दे रहीं

PATRIKA PHOTO
जयपुर

Crop Damage Relief: राजस्थान में अतिवृष्टि से 3777 गांवों के 7.63 लाख किसानों को मिली राहत

जयपुर

Good News: जयपुर बनेगा उत्तर भारत का पहला रोबोटिक इम्प्लांट हब, OSECON में तय हुआ भविष्य का रोडमैप

Jaipur Robotic Implant Surgery
जयपुर

Jaipur: वॉशरूम जाने को निकली चौथी कक्षा की बच्ची चौथी मंजिल से क्यों कूदी, किसी के पास नहीं जवाब, रुला रहा CCTV फुटेज

जयपुर

Wedding Scam: “शादी के कार्ड” के नाम पर साइबर ठगी, मोबाइल हो रहा है हैक, इन 5 तरीकों से ऐसे बचें

cyber security
जयपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Women's World Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.