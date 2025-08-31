Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

जयपुर

Good News: उदयपुर खेलगांव को मिलेगी नई खेल पहचान, सरकार देगी हर संभव सहयोग

Sports in Rajasthan: कर्नल राठौड़ ने खेलगांव की व्यवस्थाओं की सराहना करते हुए कहा कि यहां के खेल अवसंरचना से आने वाले समय में खिलाडिय़ों को विश्वस्तरीय मंच मिलेगा। उन्होंने अधिकारियों को विकास कार्यों को और अधिक गति देने तथा सुविधाओं को बेहतर बनाने के निर्देश दिए।

जयपुर

Rajesh Dixit

Aug 31, 2025

Udaipur Sports Village: जयपुर। खेल एवं युवा मामले मंत्री कर्नल राज्यवर्धनसिंह राठौड़ ने रविवार को उदयपुर प्रवास के दौरान महाराणा प्रताप खेलगांव का दौरा किया। उन्होंने कहा कि संभवत: उदयपुर खेलगांव जैसी उत्कृष्ट खेल सुविधाएं पूरे प्रदेश में और कहीं उपलब्ध नहीं हैं।
सुबह करीब 9 बजे पहुंचे खेल मंत्री ने खेलगांव में निर्माणाधीन स्टेडियमों, शूटिंग रेंज, हॉकी स्टेडियम और मल्टीपरपज इनडोर हॉल का निरीक्षण किया। इस अवसर पर राज्यसभा सांसद चुन्नीलाल गरासिया, संभागीय आयुक्त प्रज्ञा केवलरमानी, जिला कलक्टर नमित मेहता और यूडीए आयुक्त राहुल जैन सहित कई प्रशासनिक अधिकारी मौजूद रहे।

अधिकारियों ने मंत्री को मुख्यमंत्री बजट घोषणा सहित विभिन्न योजनाओं के तहत चल रहे विकास कार्यों की जानकारी दी। कर्नल राठौड़ ने खेलगांव की व्यवस्थाओं की सराहना करते हुए कहा कि यहां के खेल अवसंरचना से आने वाले समय में खिलाडिय़ों को विश्वस्तरीय मंच मिलेगा। उन्होंने अधिकारियों को विकास कार्यों को और अधिक गति देने तथा सुविधाओं को बेहतर बनाने के निर्देश दिए।

खेलमंत्री ने समीप स्थित मार्बल स्लरी पार्क का भी अवलोकन किया और वहां प्रस्तावित शूटिंग रेंज को लेकर अधिकारियों के साथ चर्चा की। उन्होंने आश्वस्त किया कि राज्य सरकार और विभागीय स्तर पर खेल सुविधाओं के उन्नयन में हर संभव सहयोग किया जाएगा।

ये भी पढ़ें

Monsoon Update: सावधान रहे, 1 सितम्बर का आ गया अलर्ट, अलवर सहित 4 जिलों में अतिभारी बारिश की चेतावनी
जयपुर
जयपुर के आसमान में छाए बादल। फोटो पत्रिका

ये भी पढ़ें

Weather Update 31 August: आसमां में छाई काली घटाएं, संभलकर रहें, अगले 120 मिनट में 8 जिलों में ताबड़तोड़ बारिश के संकेत
जयपुर
image

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Updated on:

31 Aug 2025 05:03 pm

Published on:

31 Aug 2025 04:59 pm

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / Good News: उदयपुर खेलगांव को मिलेगी नई खेल पहचान, सरकार देगी हर संभव सहयोग

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.