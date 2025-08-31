Good News: उदयपुर खेलगांव को मिलेगी नई खेल पहचान, सरकार देगी हर संभव सहयोग

Udaipur Sports Village: जयपुर। खेल एवं युवा मामले मंत्री कर्नल राज्यवर्धनसिंह राठौड़ ने रविवार को उदयपुर प्रवास के दौरान महाराणा प्रताप खेलगांव का दौरा किया। उन्होंने कहा कि संभवत: उदयपुर खेलगांव जैसी उत्कृष्ट खेल सुविधाएं पूरे प्रदेश में और कहीं उपलब्ध नहीं हैं।
सुबह करीब 9 बजे पहुंचे खेल मंत्री ने खेलगांव में निर्माणाधीन स्टेडियमों, शूटिंग रेंज, हॉकी स्टेडियम और मल्टीपरपज इनडोर हॉल का निरीक्षण किया। इस अवसर पर राज्यसभा सांसद चुन्नीलाल गरासिया, संभागीय आयुक्त प्रज्ञा केवलरमानी, जिला कलक्टर नमित मेहता और यूडीए आयुक्त राहुल जैन सहित कई प्रशासनिक अधिकारी मौजूद रहे।
अधिकारियों ने मंत्री को मुख्यमंत्री बजट घोषणा सहित विभिन्न योजनाओं के तहत चल रहे विकास कार्यों की जानकारी दी। कर्नल राठौड़ ने खेलगांव की व्यवस्थाओं की सराहना करते हुए कहा कि यहां के खेल अवसंरचना से आने वाले समय में खिलाडिय़ों को विश्वस्तरीय मंच मिलेगा। उन्होंने अधिकारियों को विकास कार्यों को और अधिक गति देने तथा सुविधाओं को बेहतर बनाने के निर्देश दिए।
खेलमंत्री ने समीप स्थित मार्बल स्लरी पार्क का भी अवलोकन किया और वहां प्रस्तावित शूटिंग रेंज को लेकर अधिकारियों के साथ चर्चा की। उन्होंने आश्वस्त किया कि राज्य सरकार और विभागीय स्तर पर खेल सुविधाओं के उन्नयन में हर संभव सहयोग किया जाएगा।