Good News: उदयपुर खेलगांव को मिलेगी नई खेल पहचान, सरकार देगी हर संभव सहयोग

Udaipur Sports Village: जयपुर। खेल एवं युवा मामले मंत्री कर्नल राज्यवर्धनसिंह राठौड़ ने रविवार को उदयपुर प्रवास के दौरान महाराणा प्रताप खेलगांव का दौरा किया। उन्होंने कहा कि संभवत: उदयपुर खेलगांव जैसी उत्कृष्ट खेल सुविधाएं पूरे प्रदेश में और कहीं उपलब्ध नहीं हैं।

सुबह करीब 9 बजे पहुंचे खेल मंत्री ने खेलगांव में निर्माणाधीन स्टेडियमों, शूटिंग रेंज, हॉकी स्टेडियम और मल्टीपरपज इनडोर हॉल का निरीक्षण किया। इस अवसर पर राज्यसभा सांसद चुन्नीलाल गरासिया, संभागीय आयुक्त प्रज्ञा केवलरमानी, जिला कलक्टर नमित मेहता और यूडीए आयुक्त राहुल जैन सहित कई प्रशासनिक अधिकारी मौजूद रहे।