जयपुर में हाथोज फाटक के पास 2 हिस्सों में बंटी मालगाड़ी, 4 घंटे तक बंद रहा ट्रैक; रास्ते में अटकी 9 ट्रेन

2 हिस्सों में बंटी मालगाड़ी। फोटो: पत्रिका
जयपुर। जयपुर रेलखंड के धानक्या से कनकपुरा के बीच हाथोज फाटक के पास मंगलवार शाम करीब सवा चार बजे फुलेरा की ओर से आ रही एक मालगाड़ी के चौथे वैगन का लोड लॉक खराब हो गया। इससे कपलिंग टूट गई और मालगाड़ी दो हिस्सों में बंट गई। हादसे के बाद उसके पीछे आ रही नौ ट्रेनें धानक्या और कनकपुरा स्टेशन के बीच ही रोकनी पड़ीं।
इनमें से अधिकांश ट्रेनें धानक्या स्टेशन पर खड़ी रहीं, जहां यात्री साढ़े तीन घंटे तक इंतजार करते रहे। इधर जयपुर जंक्शन, गांधीनगर, दुर्गापुरा सहित राजधानी के अन्य स्टेशनों पर भी यात्रियों को घंटों तक प्रतीक्षा करनी पड़ी। इस अवरोध से दस हजार से अधिक लोग प्रभावित हुए।
रेलवे अधिकारियों के अनुसार, कपलिंग टूटने के बाद शाम चार बजे से सात बजे तक रेलमार्ग पर एक दिशा में यातायात पूरी तरह बाधित रहा। जयपुर से फुलेरा की ओर जाने वाली ट्रेनों पर इसका बड़ा असर नहीं पड़ा, लेकिन फुलेरा से जयपुर की ओर आने वाली सभी ट्रेनें फंस गईं।
करीब सवा सात बजे एक ट्रैक को खोलकर आवाजाही शुरू की गई और ट्रेनों को क्रम से रवाना किया गया। रात 8:20 बजे मालगाड़ी को भी हटाकर भेज दिया गया, जिसके बाद दोनों ट्रैक सामान्य रूप से चालू हो गए। इस पूरे घटनाक्रम में यात्रियों को भारी परेशानी उठानी पड़ी।
ट्रैक अवरुद्ध होने से स्टेशनों पर यात्रियों की बेचैनी बढ़ गई। गांधीनगर स्टेशन पर खड़े एक यात्री ने बताया कि वे तीन घंटे से ट्रेन का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन किसी प्रकार की स्पष्ट जानकारी नहीं मिल रही थी। जैसे ही ट्रेन संचालन बहाल हुआ, यात्रियों ने राहत की सांस ली।
बांद्रा टर्मिनस-श्रीगंगानगर, अजमेर-आगरा फोर्ट, जोधपुर-भोपाल, जोधपुर-वाराणसी, अजमेर-जबलपुर, साबरमती-सुल्तानपुर, आगरा फोर्ट-अजमेर, जयपुर-भोपाल और गंगापुर सिटी-अजमेर ट्रेन का संचालन प्रभावित रहा। इनमें सबसे पहले बांद्रा टर्मिनस-श्रीगंगानगर ट्रेन को रोकना पड़ा।
