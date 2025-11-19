जयपुर में हाथोज फाटक के पास 2 हिस्सों में बंटी मालगाड़ी, 4 घंटे तक बंद रहा ट्रैक; रास्ते में अटकी 9 ट्रेन

जयपुर। जयपुर रेलखंड के धानक्या से कनकपुरा के बीच हाथोज फाटक के पास मंगलवार शाम करीब सवा चार बजे फुलेरा की ओर से आ रही एक मालगाड़ी के चौथे वैगन का लोड लॉक खराब हो गया। इससे कपलिंग टूट गई और मालगाड़ी दो हिस्सों में बंट गई। हादसे के बाद उसके पीछे आ रही नौ ट्रेनें धानक्या और कनकपुरा स्टेशन के बीच ही रोकनी पड़ीं।

इनमें से अधिकांश ट्रेनें धानक्या स्टेशन पर खड़ी रहीं, जहां यात्री साढ़े तीन घंटे तक इंतजार करते रहे। इधर जयपुर जंक्शन, गांधीनगर, दुर्गापुरा सहित राजधानी के अन्य स्टेशनों पर भी यात्रियों को घंटों तक प्रतीक्षा करनी पड़ी। इस अवरोध से दस हजार से अधिक लोग प्रभावित हुए।