जयपुर

Government Initiative: फ्री AI कोर्स लॉन्च, लाखों युवाओं को मिलेगी मुफ्त ट्रेनिंग और सर्टिफिकेट

SWAYAM Platform SWAYAM Platform SWAYAM Platform SWAYAM Platform SWAYAM Platform SWAYAM Platform: ये कोर्स न केवल AI की बेसिक्स सिखाएंगे, बल्कि क्रिकेट एनालिटिक्स से लेकर फिजिक्स और अकाउंटिंग तक के प्रैक्टिकल एप्लीकेशन्स पर फोकस करेंगे।

जयपुर

MOHIT SHARMA

Nov 08, 2025

AI Education: जयपुर. डिजिटल इंडिया के दौर में कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) को हर क्षेत्र में अपनाने की दिशा में भारत सरकार ने एक क्रांतिकारी कदम उठाया है। शिक्षा मंत्रालय ने SWAYAM पोर्टल पर 5 मुफ्त AI कोर्स लॉन्च कर दिए हैं, जो छात्रों, शिक्षकों, प्रोफेशनल्स और यहां तक कि आम लोगों के लिए खुले हैं।ये कोर्स न केवल AI की बेसिक्स सिखाएंगे, बल्कि क्रिकेट एनालिटिक्स से लेकर फिजिक्स और अकाउंटिंग तक के प्रैक्टिकल एप्लीकेशन्स पर फोकस करेंगे। इसका उद्देश्य लाखों युवाओं को एआईAI स्किल्स देकर जॉब मार्केट में आगे बढ़ाना और 'AI फॉर ऑल' को हकीकत बनाना।यह पहल MeitY (Ministry of Electronics and IT), NASSCOM, NPTEL और SWAYAM जैसे प्लेटफॉर्म्स के सहयोग से शुरू की गई है। AI सीखने के इच्छुक लोगों को SWAYAM.gov.in पर विजिट करना होगा। सरकार का संदेश साफ है: "AI सबका अधिकार है!" अधिक जानकारी के लिए कमेंट करें या ऑफिशियल साइट चेक करें।ये कोर्स अगस्त 2025 में लॉन्च हुए थे, लेकिन नवंबर तक इनकी पहुंच बढ़ रही है, और रजिस्ट्रेशन अभी भी ओपन है। कुल मिलाकर, ये कोर्स 4 से 12 सप्ताह के हैं, और सफलतापूर्वक पूरा करने पर UGC-अनुमोदित सर्टिफिकेट मिलेगा। जो हमारे रिज्यूमे को मजबूत बनाने में मददगार साबित होगा।

कोर्सेस की पूरी जानकारी

कौन कर सकता है आवेदन, अवधि, सर्टिफिकेट ये सभी कोर्स पूरी तरह फ्री हैं। कोई छिपी फीस नहीं। SWAYAM ऐप या वेबसाइट (swayam.gov.in) पर मिनटों में हो जाता है रजिस्ट्रेशन। नीचे टेबल में हर कोर्स की डिटेल्स दी गई हैं-

कोर्स का नामयोग्यता (कौन कर सकता है)अवधिआवेदन कैसे करेंसर्टिफिकेट कैसे मिलेगा
AI/ML using Python12वीं पास छात्र या बेसिक प्रोग्रामिंग नॉलेज वाले प्रोफेशनल्स8-12 सप्ताहSWAYAM.gov.in पर रजिस्टर; NPTEL से लिंक्डअसाइनमेंट्स और प्रोक्टर्ड एग्जाम (40%+ स्कोर); IIT प्रमाणित
Cricket Analytics with AIक्रिकेट प्रेमी छात्र/प्रोफेशनल्स, कोई पूर्व AI अनुभव जरूरी नहीं6 सप्ताहSWAYAM ऐप डाउनलोड कर साइन अपक्विज़ और प्रोजेक्ट सबमिशन; UGC-अनुमोदित डिजिटल सर्टिफिकेट
AI for Educatorsशिक्षक, ट्रेनर्स या एजुकेशन में रुचि रखने वाले4 सप्ताहSWAYAM पोर्टल पर फ्री एंरोलमेंटसभी मॉड्यूल्स पूरा करें; मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन द्वारा जारी
AI in Physicsसाइंस स्टूडेंट्स (कक्षा 10+) या रिसर्चर्स6 सप्ताहNPTEL/SWAYAM पर रजिस्ट्रेशनफाइनल असेसमेंट पास (50%+); IIT मद्रास सर्टिफिकेट
AI in Chemistryकेमिस्ट्री बैकग्राउंड वाले छात्र/प्रोफेशनल्स6 सप्ताहSWAYAM.gov.in से डायरेक्ट एक्सेसप्रैक्टिकल प्रोजेक्ट्स और क्विज़; NASSCOM मान्यता प्राप्त
AI in Accountingकॉमर्स स्टूडेंट्स या फाइनेंशियल प्रोफेशनल्स4 सप्ताहSWAYAM पर ऑनलाइन फॉर्मकोर्स कंपलीशन पर ईमेल डिलीवरी; UGC सर्टिफिकेट
Introduction to AI Applicationsकोई भी व्यक्ति (नॉन-टेक्निकल बैकग्राउंड)8 सप्ताहSWAYAM/NPTEL पोर्टलएग्जाम रजिस्ट्रेशन (वैकल्पिक); फ्री सर्टिफिकेट उपलब्ध

कुछ कोर्सेस में सर्टिफिकेट के लिए वैकल्पिक एग्जाम फीस हो सकती है, लेकिन कोर्स कंटेंट हमेशा फ्री रहेगा। एग्जाम डेट्स जुलाई-दिसंबर 2025 सेशन के लिए एक्सटेंड हो चुकी हैं।

क्यों है ये पहल खास?

स्किल गैप भरना: भारत में AI जॉब्स 2025 तक 1 मिलियन से ज्यादा बढ़ने का अनुमान है। ये कोर्स क्रिकेट जैसे लोकप्रिय टॉपिक्स से AI को मजेदार बनाते हैं।

इंक्लूसिव अप्रोच: ग्रामीण क्षेत्रों के लिए मोबाइल-फ्रेंडली, हिंदी/अंग्रेजी में उपलब्ध।

ग्लोबल कॉम्पिटिशन: NASSCOM के अनुसार, ये कोर्स युवाओं को गूगल, माइक्रोसॉफ्ट जैसी कंपनियों के लिए तैयार करेंगे।

08 Nov 2025 02:50 pm

08 Nov 2025 02:48 pm

