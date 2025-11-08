Government Initiative: फ्री AI कोर्स लॉन्च, लाखों युवाओं को मिलेगी मुफ्त ट्रेनिंग और सर्टिफिकेट

AI Education: जयपुर. डिजिटल इंडिया के दौर में कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) को हर क्षेत्र में अपनाने की दिशा में भारत सरकार ने एक क्रांतिकारी कदम उठाया है। शिक्षा मंत्रालय ने SWAYAM पोर्टल पर 5 मुफ्त AI कोर्स लॉन्च कर दिए हैं, जो छात्रों, शिक्षकों, प्रोफेशनल्स और यहां तक कि आम लोगों के लिए खुले हैं।ये कोर्स न केवल AI की बेसिक्स सिखाएंगे, बल्कि क्रिकेट एनालिटिक्स से लेकर फिजिक्स और अकाउंटिंग तक के प्रैक्टिकल एप्लीकेशन्स पर फोकस करेंगे। इसका उद्देश्य लाखों युवाओं को एआईAI स्किल्स देकर जॉब मार्केट में आगे बढ़ाना और 'AI फॉर ऑल' को हकीकत बनाना।यह पहल MeitY (Ministry of Electronics and IT), NASSCOM, NPTEL और SWAYAM जैसे प्लेटफॉर्म्स के सहयोग से शुरू की गई है। AI सीखने के इच्छुक लोगों को SWAYAM.gov.in पर विजिट करना होगा। सरकार का संदेश साफ है: "AI सबका अधिकार है!" अधिक जानकारी के लिए कमेंट करें या ऑफिशियल साइट चेक करें।ये कोर्स अगस्त 2025 में लॉन्च हुए थे, लेकिन नवंबर तक इनकी पहुंच बढ़ रही है, और रजिस्ट्रेशन अभी भी ओपन है। कुल मिलाकर, ये कोर्स 4 से 12 सप्ताह के हैं, और सफलतापूर्वक पूरा करने पर UGC-अनुमोदित सर्टिफिकेट मिलेगा। जो हमारे रिज्यूमे को मजबूत बनाने में मददगार साबित होगा।