Ram Jal Setu Project: जल संकट पर सरकार की बड़ी तैयारी, अब हर कदम की होगी डिजिटल निगरानी

Rajasthan Water Resources: जयपुर। राजस्थान के मुख्य सचिव सुधांश पंत ने मंगलवार को शासन सचिवालय में जल संसाधन विभाग की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में 100 करोड़ से अधिक लागत की 23 परियोजनाओं और राम जल सेतु लिंक परियोजना से जुड़े 7 कार्यों की प्रगति का मूल्यांकन किया गया। पंत ने कहा कि राज्य की भौगोलिक परिस्थितियां भू-जल उपलब्धता के प्रतिकूल हैं, जबकि अधिकांश आबादी कृषि पर निर्भर है। इसलिए किसानों को सिंचाई के लिए पर्याप्त जल उपलब्ध कराना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है।