Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

जयपुर

Ram Jal Setu Project: जल संकट पर सरकार की बड़ी तैयारी, अब हर कदम की होगी डिजिटल निगरानी

Water Management: बैठक में 100 करोड़ से अधिक लागत की 23 परियोजनाओं और राम जल सेतु लिंक परियोजना से जुड़े 7 कार्यों की प्रगति का मूल्यांकन किया गया।

less than 1 minute read
Google source verification

जयपुर

image

Rajesh Dixit

Oct 29, 2025

Rajasthan Water Resources: जयपुर। राजस्थान के मुख्य सचिव सुधांश पंत ने मंगलवार को शासन सचिवालय में जल संसाधन विभाग की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में 100 करोड़ से अधिक लागत की 23 परियोजनाओं और राम जल सेतु लिंक परियोजना से जुड़े 7 कार्यों की प्रगति का मूल्यांकन किया गया। पंत ने कहा कि राज्य की भौगोलिक परिस्थितियां भू-जल उपलब्धता के प्रतिकूल हैं, जबकि अधिकांश आबादी कृषि पर निर्भर है। इसलिए किसानों को सिंचाई के लिए पर्याप्त जल उपलब्ध कराना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है।

मुख्य सचिव ने निर्देश दिए कि सभी परियोजनाओं की मॉनिटरिंग आधुनिक सॉफ्टवेयर टूल्स के माध्यम से की जाए और योजनावार PERT-CPM तैयार किया जाए, जिससे कार्यों की वास्तविक प्रगति का तुरंत आकलन संभव हो सके। उन्होंने कहा कि समानांतर रूप से किए जा सकने वाले कार्यों को एक साथ संचालित कर समय व संसाधनों की बचत की जाए। निर्माण कार्यों की निविदा प्रक्रिया से लेकर निष्पादन तक की समयसीमा को तर्कसंगत बनाकर आमजन तक योजनाओं का लाभ तेजी से पहुंचाया जाए।

पंत ने अधिकारियों को प्रत्येक कार्य की नियमित फील्ड विजिट करने और कार्यों की गुणवत्ता की रैंडम जांच कराने के निर्देश दिए। साथ ही उन्होंने प्रगतिरत परियोजनाओं की निरंतर मॉनिटरिंग के लिए तकनीकी विशेषज्ञों, अभियंताओं और डेटा विश्लेषकों की एक प्रोजेक्ट मैनेजमेंट यूनिट (PMU) गठित करने पर बल दिया।

अतिरिक्त मुख्य सचिव अभय कुमार ने वन भूमि प्रत्यावर्तन, भूमि अवाप्ति, विद्युत कनेक्शन व अन्य स्वीकृतियों से संबंधित विलंब के समाधान पर जोर दिया। मुख्य सचिव ने ऐसे मुद्दों के निराकरण के लिए सचिव स्तर की बैठक आयोजित करने और आवश्यकता पड़ने पर स्वयं अध्यक्षता करने की बात कही।

ये भी पढ़ें

Farmers Welfare: 5 लाख किसानों से अब तक खरीदी 8 हजार 191 करोड़ रुपए की उपज
जयपुर
Bassi Mandi News

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

29 Oct 2025 11:43 am

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / Ram Jal Setu Project: जल संकट पर सरकार की बड़ी तैयारी, अब हर कदम की होगी डिजिटल निगरानी

बड़ी खबरें

View All

जयपुर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

SIR in Rajasthan: राजस्थान के 199 विधानसभा क्षेत्रों में होगा एसआइआर, जानें आपको क्या करना होगा

Rajasthan Election Commision
जयपुर

Revenue Collection: इस विभाग ने राजस्थान सरकार की भर दी झोली, अब तक 4866 करोड़ रुपए से अधिक जुटाया राजस्व

Alwar district's excise department lags behind in revenue collection
जयपुर

Mega PTM: राजस्थान के स्कूलों में इस बार की पीटीएम होगी खास, विद्यार्थियों के लिए बदलेगा सीखने का अंदाज़

जयपुर

Muhana Mandi : थोक मंडी में मटर फली अभी महंगी, टमाटर हो रहे सस्ते, अन्य स​ब्जियों के दामों में भी गिरावट

जयपुर

जयपुर में चला JDA का बुलडोजर, 60 फीट रोड पर हटाए 125 अतिक्रमण; 7 बीघा में बसी अवैध कॉलोनी भी ध्वस्त

jda-news-1
जयपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.