राजस्थान के सात विश्वविद्यालयों में कुलगुरु पद पर नियुक्ति, राज्यपाल ने जारी किए आदेश

जयपुर। राज्यपाल एवं कुलाधिपति हरिभाऊ बागडे ने शनिवार को अलग-अलग आदेश जारी कर प्रदेश के सात विश्वविद्यालयों में कुलगुरु नियुक्त किए हैं। बागडे ने राज्य सरकार के परामर्श से यह नियुक्ति आदेश जारी किए हैं।
राज्यपाल ने कृषि विश्वविद्यालय, कोटा में डॉ.बिमला डूंकवाल, कृषि विश्वविद्यालय जोधपुर में डॉ. वीरेंद्र सिंह जेतावत, श्री कर्ण नरेंद्र कृषि विश्वविद्यालय जोबनेर में प्रो. पुष्पेंद्र सिंह चौहान, महाराणा प्रताप कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय उदयपुर में डॉ. प्रताप सिंह, जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय जोधपुर में प्रो. पवन कुमार शर्मा, डॉ. सर्वपल्ली राधाकृष्णन आयुर्वेद विश्वविद्यालय जोधपुर में प्रो. गोविंद सहाय शुक्ला तथा राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालय कोटा में प्रो. निमित रंजन चौधरी को कुलगुरु पद पर नियुक्त किया है।
राज्यपाल ने इन पदों पर ये नियुक्ति कुलगुरु का कार्यभार संभालने की तिथि से 3 वर्ष या संबंधित कुलगुरु की 70 वर्ष की आयु प्राप्त करने तक, इनमें से जो भी पहले हो के लिए की है।
डॉ. बिमला डूंकवाल
कृषि विश्वविद्यालय, कोटा में कुलगुरु बनाए गए डॉ. बिमला डूंकवाल बीकानेर के स्वामी केशवानंद कृषि विश्वविद्यालय के सामुदायिक विज्ञान महाविद्यालय के डीन रह चुके हैं।
डॉ. वीरेंद्र सिंह
कृषि विश्वविद्यालय, जोधपुर में कुलगुरु नियुक्त डॉ. वीरेंद्र सिंह जेतावत इसी विश्वविद्यालय में प्रोफेसर रह चुके हैं।
प्रो. पुष्पेंद्र सिंह
श्री कर्ण नरेंद्र कृषि विश्वविद्यालय, जोबनेर के कुलगुरु प्रो. पुष्पेंद्र सिंह चौहान गुजरात स्थित जूनागढ़ विश्वविद्यालय में प्रोफेसर रहे हैं।
डॉ. प्रताप सिंह
महाराणा प्रताप कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, उदयपुर के कुलगुरु डॉ. प्रताप सिंह पूर्व में कोटा कृषि विश्वविद्यालय के निदेशक (विस्तार) रहे हैं।
प्रो. पवन कुमार
जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय, जोधपुर के कुलगुरु प्रो. पवन कुमार शर्मा कोटा स्थित वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय के मैनेजमेंट स्कूल के निदेशक हैं और पूर्व में मैनेजमेंट स्कूल के प्रभारी रह चुके हैं।
प्रो. गोविंद सहाय
डॉ. सर्वपल्ली राधाकृष्णन आयुर्वेद विश्वविद्यालय, जोधपुर के कुलगुरु प्रो. गोविंद सहाय शुक्ला इसी विश्वविद्यालय के रसशास्त्र विभाग के प्रभारी रहे हैं।
प्रो. निमित रंजन
राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालय, कोटा के कुलगुरु प्रो. निमित रंजन चौधरी जामिया मिलिया विश्वविद्यालय के पर्यटन विभाग के प्रोफेसर रहे हैं।
