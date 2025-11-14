Anta By Election Result: अंता उपचुनाव में भाया की एकतरफा जीत, डोटासरा बोले- अभी तो कई बड़ी पर्चियां भी बदलेंगी

विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने भी अंता की जनता का धन्यवाद करते हुए कहा कि यह सिर्फ अंता का चुनाव नहीं था, बल्कि यह तय करने वाला चुनाव था कि राजस्थान में किस तरह का शासन चल रहा है। जूली ने आरोप लगाया कि भाजपा सरकार ने दो साल में न तो नए काम शुरू किए और न ही पिछली सरकार के अधूरे कामों को पूरा किया, बल्कि उन्हें रोक दिया। उन्होंने दावा किया कि गरीबों की योजनाएं भी ठप कर दी गईं, जिसका जवाब जनता ने उपचुनाव में दे दिया। जूली ने कहा कि कांग्रेस आगामी तीन साल तक दमदार विपक्ष की भूमिका निभाएगी और 2028 में सत्ता में वापसी करेगी।