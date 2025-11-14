Patrika LogoSwitch to English

जयपुर

Anta By Election Result: अंता उपचुनाव में भाया की एकतरफा जीत, डोटासरा बोले- अभी तो कई बड़ी पर्चियां भी बदलेंगी

अंता उपचुनाव के नतीजों ने राजस्थान की सियासत में नई हलचल पैदा कर दी है। कांग्रेस ने इसे भाजपा सरकार की दो साल की कार्यशैली पर जनता का सीधा फैसला बताया है।

जयपुर

image

Rakesh Mishra

Nov 14, 2025

Govind Singh Dotasara
Play video

गोविंद सिंह डोटासरा और टीकाराम जूली। फोटो- पत्रिका

जयपुर। राजस्थान कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने बारां जिले की अंता विधानसभा सीट पर हुए उपचुनाव के नतीजों को आगामी विधानसभा चुनावों का ‘प्री टेस्ट’ बताते हुए कहा कि इस परिणाम ने भाजपा सरकार की नाकामी उजागर कर दी है। डोटासरा ने कांग्रेस उम्मीदवार प्रमोद जैन भाया की जीत पर खुशी जताते हुए अंता की जनता और कार्यकर्ताओं का आभार व्यक्त किया।

डोटासरा ने कहा कि अंता की जनता ने कांग्रेस प्रत्याशी को करीब 16 हजार मतों के अंतर से जिताकर स्पष्ट संदेश दिया है कि राजस्थान की भाजपा सरकार अपने दो साल के कार्यकाल की परीक्षा में असफल रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि मुख्यमंत्री दो बार अंता पहुंचे, पूर्व मुख्यमंत्री भी वहीं डेरा डाले रहीं और पूरे सरकारी तंत्र का उपयोग किया गया, फिर भी भाजपा शुरुआत से ही पिछड़ती रही और थोड़े वोट और नहीं मिलते तो तीसरे स्थान पर पहुंच जाती।

भाजपा पर साधा निशाना

उन्होंने कहा कि विधानसभा चुनाव में भाजपा पर भरोसा करने के बाद जनता अब खुद को ठगा महसूस कर रही है। डोटासरा ने आरोप लगाया कि इस सरकार के पास न तो जनता के लिए कोई ठोस योजना है और न ही जमीनी स्तर पर काम हुआ है। दो वर्षों में भाजपा आंतरिक कलह में उलझी रही, जिससे सरकार की फूट भी खुलकर सामने आ गई।

डोटासरा ने तंज कसते हुए कहा कि सिर्फ मुख्य सचिव ही नहीं बदला है, आगे कई और बड़ी पर्चियां बदल सकती हैं। उन्होंने यहां तक कहा कि भाजपा की अंदरूनी टूट के कारण सरकार कहीं चरमराकर गिर न जाए, यह भी चिंता का विषय है।

कांग्रेस ने एकजुटता से चुनाव लड़ा

वोट चोरी के आरोपों पर उन्होंने कहा कि कांग्रेस कार्यकर्ता चौकस रहे, जिसका असर नतीजों में दिखा। उनका कहना था कि यदि सत्ता का दुरुपयोग और धनबल का इस्तेमाल नहीं होता, तो कांग्रेस की जीत का अंतर और भी बड़ा होता। उन्होंने यह भी कहा कि कांग्रेस ने एकजुटता से चुनाव लड़ा और भाया की अच्छी छवि ने परिणामों को प्रभावित किया।

विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने भी अंता की जनता का धन्यवाद करते हुए कहा कि यह सिर्फ अंता का चुनाव नहीं था, बल्कि यह तय करने वाला चुनाव था कि राजस्थान में किस तरह का शासन चल रहा है। जूली ने आरोप लगाया कि भाजपा सरकार ने दो साल में न तो नए काम शुरू किए और न ही पिछली सरकार के अधूरे कामों को पूरा किया, बल्कि उन्हें रोक दिया। उन्होंने दावा किया कि गरीबों की योजनाएं भी ठप कर दी गईं, जिसका जवाब जनता ने उपचुनाव में दे दिया। जूली ने कहा कि कांग्रेस आगामी तीन साल तक दमदार विपक्ष की भूमिका निभाएगी और 2028 में सत्ता में वापसी करेगी।

