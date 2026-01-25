12th Pass Govt Job: सुनहरा मौका,राजस्थान में 804 पदों पर भर्ती प्रक्रिया शुरू, जानें योग्यता और आयु सीमा

Lab Assistant Vacancy: जयपुर। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड (RSMSSB) ने प्रयोगशाला सहायक एवं कनिष्ठ प्रयोगशाला सहायक संयुक्त सीधी भर्ती–2026 के तहत कुल 804 पदों पर भर्ती के लिए विस्तृत विज्ञप्ति जारी कर दी है। यह भर्ती राज्य सरकार के विभिन्न विभागों में की जाएगी। इच्छुक और योग्य अभ्यर्थी बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट www.rsmssb.rajasthan.gov.in के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।