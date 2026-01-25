25 जनवरी 2026,

रविवार

जयपुर

12th Pass Govt Job: सुनहरा मौका,राजस्थान में 804 पदों पर भर्ती प्रक्रिया शुरू, जानें योग्यता और आयु सीमा

Lab Assistant भर्ती 2026 : 804 पदों पर विस्तृत विज्ञप्ति जारी, आवेदन प्रक्रिया 27 जनवरी से शुरू

2 min read
Google source verification

जयपुर

image

Rajesh Dixit

Jan 25, 2026

Lab Assistant Vacancy: जयपुर। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड (RSMSSB) ने प्रयोगशाला सहायक एवं कनिष्ठ प्रयोगशाला सहायक संयुक्त सीधी भर्ती–2026 के तहत कुल 804 पदों पर भर्ती के लिए विस्तृत विज्ञप्ति जारी कर दी है। यह भर्ती राज्य सरकार के विभिन्न विभागों में की जाएगी। इच्छुक और योग्य अभ्यर्थी बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट www.rsmssb.rajasthan.gov.in के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।

भर्ती में माध्यमिक शिक्षा विभाग, कृषि विभाग, संस्कृत शिक्षा विभाग, राज्य विधि विज्ञान प्रयोगशाला, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग तथा कॉलेज शिक्षा विभाग शामिल हैं। सबसे अधिक 500 पद माध्यमिक शिक्षा विभाग में निर्धारित किए गए हैं। कुल पदों में से 697 पद गैर-अनुसूचित क्षेत्र तथा 107 पद अनुसूचित क्षेत्र के लिए आरक्षित हैं।

योग्यता की बात करें तो 12वीं विज्ञान (Science) उत्तीर्ण अभ्यर्थियों के लिए 668 पद निर्धारित हैं, जबकि 12वीं कला (भूगोल विषय) उत्तीर्ण अभ्यर्थियों के लिए 136 पद रखे गए हैं। यह भर्ती प्रयोगशाला सहायक एवं कनिष्ठ प्रयोगशाला सहायक पदों के लिए की जा रही है।

आयु सीमा न्यूनतम 18 वर्ष एवं अधिकतम 40 वर्ष निर्धारित की गई है। आयु की गणना 01 जनवरी 2027 को आधार मानकर की जाएगी। नियमानुसार आरक्षित वर्गों को आयु सीमा में छूट भी प्रदान की जाएगी।

ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया की शुरुआत 27 जनवरी 2026 से होगी तथा अंतिम तिथि 25 फरवरी 2026 निर्धारित की गई है। अभ्यर्थियों को आवेदन करते समय सभी आवश्यक दस्तावेज अपलोड करने होंगे। चयन प्रक्रिया, परीक्षा तिथि एवं अन्य दिशा-निर्देशों की जानकारी बोर्ड की वेबसाइट पर उपलब्ध रहेगी।

यह भर्ती युवाओं के लिए सरकारी सेवा में अवसर प्राप्त करने का एक महत्वपूर्ण अवसर मानी जा रही है।

विभागवार पदों का विवरण

क्रमांकविभाग का नामपद का नामगैर-अनुसूचित क्षेत्रअनुसूचित क्षेत्रकुल पद
1माध्यमिक शिक्षा विभागप्रयोगशाला सहायक (ग्रेड-III)41882500
2कृषि विभागप्रयोगशाला सहायक32032
3संस्कृत शिक्षा विभागप्रयोगशाला सहायक16117
4राज्य विधि विज्ञान प्रयोगशालाप्रयोगशाला सहायक (फोटो छोड़कर)31031
5राज्य विधि विज्ञान प्रयोगशालाप्रयोगशाला सहायक (फोटो)202
6राज्य विधि विज्ञान प्रयोगशालाकनिष्ठ प्रयोगशाला सहायक68068
7जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभागकनिष्ठ प्रयोगशाला सहायक13518
8कॉलेज शिक्षा विभागप्रयोगशाला सहायक (भूगोल)11719136
योग697107804



Published on:

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / 12th Pass Govt Job: सुनहरा मौका,राजस्थान में 804 पदों पर भर्ती प्रक्रिया शुरू, जानें योग्यता और आयु सीमा

