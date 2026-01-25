12th Pass Govt Job: सुनहरा मौका,राजस्थान में 804 पदों पर भर्ती प्रक्रिया शुरू, जानें योग्यता और आयु सीमा

Lab Assistant Vacancy: जयपुर। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड (RSMSSB) ने प्रयोगशाला सहायक एवं कनिष्ठ प्रयोगशाला सहायक संयुक्त सीधी भर्ती–2026 के तहत कुल 804 पदों पर भर्ती के लिए विस्तृत विज्ञप्ति जारी कर दी है। यह भर्ती राज्य सरकार के विभिन्न विभागों में की जाएगी। इच्छुक और योग्य अभ्यर्थी बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट www.rsmssb.rajasthan.gov.in के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।
भर्ती में माध्यमिक शिक्षा विभाग, कृषि विभाग, संस्कृत शिक्षा विभाग, राज्य विधि विज्ञान प्रयोगशाला, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग तथा कॉलेज शिक्षा विभाग शामिल हैं। सबसे अधिक 500 पद माध्यमिक शिक्षा विभाग में निर्धारित किए गए हैं। कुल पदों में से 697 पद गैर-अनुसूचित क्षेत्र तथा 107 पद अनुसूचित क्षेत्र के लिए आरक्षित हैं।
योग्यता की बात करें तो 12वीं विज्ञान (Science) उत्तीर्ण अभ्यर्थियों के लिए 668 पद निर्धारित हैं, जबकि 12वीं कला (भूगोल विषय) उत्तीर्ण अभ्यर्थियों के लिए 136 पद रखे गए हैं। यह भर्ती प्रयोगशाला सहायक एवं कनिष्ठ प्रयोगशाला सहायक पदों के लिए की जा रही है।
आयु सीमा न्यूनतम 18 वर्ष एवं अधिकतम 40 वर्ष निर्धारित की गई है। आयु की गणना 01 जनवरी 2027 को आधार मानकर की जाएगी। नियमानुसार आरक्षित वर्गों को आयु सीमा में छूट भी प्रदान की जाएगी।
ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया की शुरुआत 27 जनवरी 2026 से होगी तथा अंतिम तिथि 25 फरवरी 2026 निर्धारित की गई है। अभ्यर्थियों को आवेदन करते समय सभी आवश्यक दस्तावेज अपलोड करने होंगे। चयन प्रक्रिया, परीक्षा तिथि एवं अन्य दिशा-निर्देशों की जानकारी बोर्ड की वेबसाइट पर उपलब्ध रहेगी।
यह भर्ती युवाओं के लिए सरकारी सेवा में अवसर प्राप्त करने का एक महत्वपूर्ण अवसर मानी जा रही है।
|क्रमांक
|विभाग का नाम
|पद का नाम
|गैर-अनुसूचित क्षेत्र
|अनुसूचित क्षेत्र
|कुल पद
|1
|माध्यमिक शिक्षा विभाग
|प्रयोगशाला सहायक (ग्रेड-III)
|418
|82
|500
|2
|कृषि विभाग
|प्रयोगशाला सहायक
|32
|0
|32
|3
|संस्कृत शिक्षा विभाग
|प्रयोगशाला सहायक
|16
|1
|17
|4
|राज्य विधि विज्ञान प्रयोगशाला
|प्रयोगशाला सहायक (फोटो छोड़कर)
|31
|0
|31
|5
|राज्य विधि विज्ञान प्रयोगशाला
|प्रयोगशाला सहायक (फोटो)
|2
|0
|2
|6
|राज्य विधि विज्ञान प्रयोगशाला
|कनिष्ठ प्रयोगशाला सहायक
|68
|0
|68
|7
|जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग
|कनिष्ठ प्रयोगशाला सहायक
|13
|5
|18
|8
|कॉलेज शिक्षा विभाग
|प्रयोगशाला सहायक (भूगोल)
|117
|19
|136
|योग
|697
|107
|804
